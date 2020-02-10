بعد بكائها لعدم تمكنها من الحج.. السفير السعودي بالجزائر يحقق لها حلمًا طال انتظاره

تفاعل سفير المملكة العربية السعودية في الجزائر مع سيدة مُسنة انهمرت دموعها أمام الكاميرا لعدم تمكنها من الحج بعد انتظار دام 15 عامًا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لم تمل سيدة جزائرية على مدى 15 عامًا من التقدم إلى "قرعة الحج" لكي تتمكن من زيارة الأراضي المقدسة وأداء شعار الركن الخامس في الإسلام، ولكن على مدى الأعوام الطويلة لم يحالفها الحظ في أن تكون ضمن المسافرين.

بوعد ظهورها على قناة "النهار" المحلية، ذرفت المسنة الجزائرية الدموع راجية الله أن يحقق لها أمنيتها في زيارة مكة المكرمة.

من جهته تفاعل السفير السعودي في الجزائر عبد العزيز العميريني مع النداء الذي أطلقته تلك العجوز الجزائرية، وقرر أن يمنحها تأشيرة الحج، وذلك بعد أن أثارت دموعها تعاطف الكثير من الجزائريين.

تفاعل سعادة #السفير_العميريني @aomairini مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار @ennaharonline ، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام ( 1441 ه‍ ) راجياً من الله العلي القدير ان يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام

🇩🇿🇸🇦 pic.twitter.com/L6EIAx1dSx — السفارة في الجزائر (@dzembksa) February 8, 2020

ونشرت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "توتير" تغريدة جاء فيها: "تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عامًا، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجيًا من الله العلي القدير ان يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام"⁠.

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