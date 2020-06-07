بعد تحريم الأزهر لعبها.. "ببجي" تعتذر عن خاصية الركوع للأصنام وتقرر حذفها

قدم مطورو لعبة Battlegrounds الشهيرة (PUBG) اعتذارًا لظهور مشهد "عبادة الأصنام" والذي أثار جدلاً في العالم العربي حتى "حرّم" مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لعبها.

وبدأت القصة حين كتب مغرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة كشف فيها بأنه حذف تطبيق اللعبة من هاتفه بعد أن طلب منه الركوع لصنم في خريطة تسمى بـ"سانهوك"، ليحصل على معدات وأسلحة.

رأيك هو أولويتنا. تم إصدار تحديث جديد أمس لحل المشكلة. لقد قمنا بحذف الطوطم من اللعبة قم بالقفز الى سانهوك وتحقق بنفسك!

نعتذر عن هذا الأمر، وتذكر دائمًا أننا نحاول خلق بيئة لعب ملاءمة للجميع.

فريق ببجي موبايل يتمنى لك تجربة لعب رائعة! — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) June 4, 2020

وأثارت اللعبة حالة من الجدل في العالم العربي وهو ما دفع المركز الى إصدار بيانًا تحذيريًا بشأن اللعبة التي تشتهر بين أوساط الشباب.

وقال المركز: "لم يتوقف خطر اللعبة على القتل والانتحار وإيذاء النفس، وإنما تجاوزه إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا، ليزداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها، بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة".

وأضاف البيان: "ولا شك هو أمر شديد الخطر.. فلجوء طفل أو شاب إلى غير الله لسؤال منفعة أو دفع مضرة، ولو في واقع إلكتروني، أمر يشوش عقيدته".

وسرعان ما استجابت مطورو PUBG وحذفت التحديث مع نشر اعتذار على صفحتها قالت فيه "نود أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين".

ونشر المطورون على موقعه الرسمي على الإنترنت أنه تم إصدار تحديث جديد يوم الأربعاء لحل المشكلة.

وجاء في البيان: "أزلنا التحديث من اللعبة [...] نعتذر عن ذلك، ونتذكر دائمًا أننا نحاول خلق بيئة ملائمة للجميع".

يودّ فريق ببجي موبايل التطرّق لمسألة القلق التي نتجت عن التحديث الأخير ونودّ أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين.

اتخذنا الإجراءات وأزلنا الخاصية. فريق لعبة ببجي موبايل يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة للجميع pic.twitter.com/ke1bKUOGU2 — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) June 4, 2020

يذكر أن PUBG لعبة على الهواتف الذكية والحواسيب، تقوم فكرتها على معارك يشارك فيها لاعبون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وتنتشر بشكل خاص في أوساط المراهقين.

وبعد انتشارها بشكل واسع حول العالم، قرر عدد من الدول حظر PUBG الشهيرة، بسبب احتواء اللعبة على قدر كبير من العنف.

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