بعد تعرضها للتنمر بسبب شعرها الأحمر .. ملكة جمال إنجلترا تخطف الأنظار

تحوّلت الشابة "جيسيكا جاجين" إلى حديث الشعب البريطاني خلال الأيام الماضية ليس بسبب فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا 2022 بل لأنها تُعد أول فتاة بشعرٍ أحمر تحظى بهذا اللقب منذ 94 عامًا.

ونجحت "جيسيكا" (27 عامًا) في الحصول على التاج الملكي بعد منافسة شرسة مع 29 مشتركة في الحفل النهائي الذي أقيم يوم الاثنين في فندق برمنغهام إيربورت هوليداي إن.

وأبهرت "جيسيكا" لجنة التحكيم التي اختارتها لتمثل إنجلترا في مسابقات الجمال العالمية التي ستقام في الفترة 2022-2023.

وبعد تتويجها باللقب، أعربت "جيسيكا" عن أملها في إلهام الأجيال القادمة من المهندسات خاصة باعتبارها ما تزال تدرس الماجستير في هندسة الطيران في جامعة ليفربول.

وقالت: "هندسة الطيران تخصص استثنائي، ولا تزال الكثير من الفتيات يتجبن دراسته لكن الأمور اختلفت الآن، فهناك الكثير من الفتيات نجحن في مجال هندسة الطيران”.

ملكة جمال إنجلترا تحارب التنمر

وكشفت "جيسيكا"، وهي في الأصل من سكيلميرسديل - لانكشاير، عن تعرضها للتنمر من قبل زملائها في المدرسة بسبب لون شعرها الأحمر حتى إنها كانت تضطر لتناول الطعام في دورة المياه.

وقالت جيسيكا: "طوال المدرسة الثانوية كنت أشعر بالسخرية لأني من ذوات الشعر الأحمر، لكن مع عدم وجود ملكة جمال إنجلترا بشعرٍ أحمر منذ 94 عامًا فهذا يعني ضرورة تثقيف الناس حول ما تواجهه هذه الفئة من الأشخاص".

وتابعت: "أشعر أنه من المهم تثقيف الناس حول ما يواجهه ذوي الشعر الأحمر في المدرسة وضرورة تمكين الأطفال الذين يواجهون مواقف مشابهة، لقد تعرضت للضرب وللبصق وللرمي على الأرض حتى ارتطم رأسي عدة مرات، لكن الموقف الأسوأ كان عندما أحرقتني فتاة بسبب شعري الأحمر”.

وأردفت تقول: "حين كنت بعمر الـ7 سنوات، كنت أتناول الطعام في دورة المياه لأن الجميع كان يرفض الجلوس معي، كنت أشعر بالضيق، لذا أنا مصممة على دعم الأطفال الذين يواجهون الشيء ذاته".

وتابعت: "بعدما أدركت عدم وجود أي ملكة جمال في إنجلترا من ذوات الشهر الأحمر قررت المشاركة في المسابقة، واعتقدت أنه إذا كان بإمكاني الفوز بهذا اللقب، يمكنني تمكين الأطفال الذين يتعرضون للتنمر بسبب مظهرهم ولون شعرهم".

يذكر أن "جيسيكا” بدأت في عرض الأزياء بعمر الـ18 عامًا.