لأول مرة في التاريخ .. ملكة جمال إنجلترا دون مكياج

أبهرت مليسا رؤوف لجنة اختيار ملكة جمال إنجلترا 2022 باعتمادها على جمالها الطبيعي والتخلي عن مستحضرات التجميل خلال مشاركتها في المسابقة التي بدأت التخلي عن معايير الجمال الصارمة.

وكشفت مليسا (20 عامًا) أن مشاركتها في مسابقة الجمال بدون مستحضرات تجميل جاءت بهدف التأكيد على أهمية التركيز على الجمال الطبيعي.

مليسا رؤوف

ونجحت مليسا في الوصول إلى الجولة النهائية من المسابقة التي تقام منذ 94 عامًا، ووصلت إلى نصف نهائي المنافسة وهي الآن تستعد للمشاركة في الحفل النهائي شهر أكتوبر المقبل.

وقالت مليسا: "كانت تجربة شاقة للغاية، لكن من المدهش جدًا الفوز بهذه الطريقة، كما أن وصولي للمرحة النهائية يعني الكثير بالنسبة لي لأنني أشعر أن العديد من الفتيات من مختلف الأعمار يضعن المكياج لأنهن يشعرن بالضغط للقيام بذلك".

وأضافت: "عيوبنا تجعلنا ما نحن عليه، وهذا ما يجعل كل فرد فريدًا".

وقالت طالبة علوم سياسية في كلية كينج كوليدج بلندن إنها غُمرت بالرسائل الإيجابية التي تلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن قامت بخطوة جريئة بالظهور بلا مساحيق التجميل.

مشتركة ملكة جمال إنجلترا مليسا رؤوف

وقالت: "تلقيت رسائل كثيرة من فتيات يعتبروني قدوة لهن وأني جعلتهن يشعرن بمزيد من الثقة في أنفسهن".

وأردفت تقول: "علينا أن نولي الصحة العقلية أهمية كبيرة، أريد أن أجعل كل الفتيات يشعرن بالرضا، أريد إزالة جميع معايير الجمال، لأن كل الفتيات جميلات بطريقتهن الخاصة".

وقالت منظمة ملكة جمال إنجلترا "أنجي بيسلي" حول مشاركة مليسا بدون مساحيق التجميل: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها متسابقة بدون مكياج وكلها ثقة بنفسها".

وأردفت تقول: "أنا أؤيد المكياج لتعزيز الجمال الطبيعي، ولكن ليست هناك حاجة لوضع طبقات كثيرة منها بحيث يبدو وكأنه قناع."

وأضافت: "أتمنى لميليسا كل التوفيق في ملكة جمال إنجلترا 2022".