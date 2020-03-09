بعد تعليق الدراسة بمدارس وجامعات السعودية.. شاهد كيف تلقى الطلاب النبأ!

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بدءا من الاثنين 9 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة التعليم السعودية أن هذا القرار يأتي كإجراء وقائي واحترازي الموصى به من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية للسيطرة على فيروس "كورونا المُستجد" (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وما إن ذاع نبأ تعليق الدراسة في كافة المنابر التربوية في السعودية (المدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني)، حتى امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات وبوستات تعبّر عن فرحة الطلاب بهذا القرار.

ياخيي اقسم بالله فرحت شكرا مره😂❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0zEIl3tS83 — BLACK (@__hm78) March 7, 2020

كما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطلاب سكن المتواجدين في إحدى الجامعات السعودية يصرخون ويهتفون فرحًا بهذا القرار.

سكن طلاب بعد خبر تعليق الدراسة بالسعودية 😂 pic.twitter.com/RNj00X75sq — يودل 🐺 (@jodel_sa) March 8, 2020

حقين سعود ماش نايمين محد يعزز pic.twitter.com/enA2eDVNay — moo✨ (@KBTM235) March 8, 2020

يذكر أن قرار السلطات السعودية يشمل مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

كما وجه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة متابعة مستجدات فيروس كورونا، وفقًا لذلك لما يلي:

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1 - تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

2 - التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة).

3 - توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة عين التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية، ورابط اليوتيوب: www.youtube.comdorosien 4 - تستكمل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني متطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.

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