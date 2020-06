بعد حادثة الفيل.. مشهد مأساوي مماثل لبقرة تناولت أطعمة مفخخة‎

في الوقت الذي لا يزال المجتمع الدولي في حالة صدمة بعد نفوق أنثى فيل حامل تناولت ثمرة أناناس مفخخة بالمفرقعات في الهند، نشهد اليوم قصة بذات البلد.

إذ ألقت شرطة ولاية "هيماشال براديش" الشمالية القبض على شخص على صلة بإصابة بقرة حامل أكلت دقيق قمح ممزوجًا بمواد متفجرة بالقرب من حقل مزرعة في منطقة بيلاسبور أواخر الشهر الماضي.

​

وأثارت الحادثة غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت بعد أن انتشر مقطع الفيديو الذي نشره صاحب البقرة وهو يجرها بينما كانت الدماء تسيل من فمها بعد أن تهشم فكها السفلي.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فإن حشو الطعام بالمتفجرات هو إجراء طبيعي يحدث في تلك المنطقة للتخلص من الخنازير البرية التي تأكل أعشاب السكان وتنهي طعام حيواناتهم.

What the hell is wrong with this world? Then Elephant now a Cow? Is there any humanity alive? Shame on every human! This world would be a better place only if all the humans will be extinct!#JusticeforNandini #pregnant #JusticeForHimachalCow pic.twitter.com/DD386qczid