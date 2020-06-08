بعد حادثة الفيل.. مشهد مأساوي مماثل لبقرة تناولت أطعمة مفخخة‎

في الوقت الذي لا يزال المجتمع الدولي في حالة صدمة بعد نفوق أنثى فيل حامل تناولت ثمرة أناناس مفخخة بالمفرقعات في الهند، نشهد اليوم قصة بذات البلد.

إذ ألقت شرطة ولاية "هيماشال براديش" الشمالية القبض على شخص على صلة بإصابة بقرة حامل أكلت دقيق قمح ممزوجًا بمواد متفجرة بالقرب من حقل مزرعة في منطقة بيلاسبور أواخر الشهر الماضي.

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وأثارت الحادثة غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت بعد أن انتشر مقطع الفيديو الذي نشره صاحب البقرة وهو يجرها بينما كانت الدماء تسيل من فمها بعد أن تهشم فكها السفلي.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فإن حشو الطعام بالمتفجرات هو إجراء طبيعي يحدث في تلك المنطقة للتخلص من الخنازير البرية التي تأكل أعشاب السكان وتنهي طعام حيواناتهم.

What the hell is wrong with this world? Then Elephant now a Cow? Is there any humanity alive? Shame on every human! This world would be a better place only if all the humans will be extinct!#JusticeforNandini #pregnant #JusticeForHimachalCow pic.twitter.com/DD386qczid — AK (@iamayush312) June 6, 2020

كما أوردت التحقيقات بأن الحادثة وقعت في قرية دهاد في جاندوتا تيسيل حوالي الساعة 8 مساءً في ليلة 25 مايو عندما تركها مالك البقرة المحلية "جورديال سينغ" بدون قيود للرعي في الحقول.

وقال أحد المسؤولين: "يعتقد أن البقرة قد انحرفت نحو حقول الجار في منطقة مغطاة بالشجيرات، حيث قام شخص ما بوضع بعض دقيق القمح الممزوج بمواد متفجرة، وبعدها بدأت البقرة بتناول الخليط حتى انفجرت بوجهها مما تسبب في إصابات خطيرة في فكها وأجزاء أخرى من الفم".

وحصلت بقرة "سينغ" على علاج طبي بعد أن قام مالكها بإبلاغ الشرطة بما حدث لتبدأ التحقيقات الرسمية بالحادث.

يذكر أن أنثى فيل حامل لقيت مصرعها بعد أن تناولها ثمرة أناناس مليئة بالألعاب النارية في ولاية كيرالا الهندية.

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وقال "سوريندرا كومار"، أحد المسؤولين عن حماية الحياة البرية في ولاية كيرالا أن التحقيقات بدأت بعد العثور على أنثى الفيل جثة هامدة في بحيرة صغيرة بالولاية في 27 مايو الماضي.

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