بعد حرائق أستراليا.. شباب مسلمين يقيمون حفل شواء مجاني للضحايا

حظيت مبادرة إنسانية نفذها مجموعة من الشباب المسلمين بإشادة واسعة لإقامتهم حفل شواء مجاني لضحايا حرائق الغابات الأسترالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد سافر الرجال الذين لم يُكشف عن هويتهم ست ساعات من منازلهم الواقعة في لاكيمبا غرب سيدني إلى فندق Willawarrin، داخل بورت ماكواري، للمساعدة في تعزيز معنويات السكان المحليين.

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وقام الرجال الأربعة بطهي اللحوم والنقانق، وبمساعدة أحد المخابز المحلية التي تبرعت بالخبز الطازج، قاموا بتوزيع وجبة غداء مجانية على السكان المحليين للقيام بذلك بقسوة بعد الحرائق.

وفقدت بلدة ريفية صغيرة واحدة من بلدهم في الحريق الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة باري بارسونز البالغة من العمر 58 عامًا في الأدغال المحترقة.

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وعبر السكان عن امتنانهم وتقديرهم لما فعله هؤلاء الرجال من أجلهم، وقامت سيدة من سكان المنطقة بنشر صورة لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء إقامة حفل الشواء وتجهيز الوجبات، وعلقت عليها قائلة: "نود أن نعبر عن تقديرنا جميعاً لكم. نشكركم على القيادة من سيدني إلى بورت ماكواري لإعداد الطعام لنا".

وتابعت السيدة: "جلب هؤلاء الرجال كل هذا الطعام معهم موضع تقدير كبير منا".

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ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من رواد "فيسبوك"، خصوصًا المواطنين الأستراليين الذين أشادوا بسماحة وكرم الرجال المسلمين.

يذكر أن العشرات من حرائق الغابات اشتعلت على طول الساحل الشرقي لأستراليا يوم السبت 16 نوفمبر 2019 فيما يكافح رجال الإطفاء لتعزيز التصدي لها قبيل طقس من المتوقع أن يكون أكثر حرارة هذا الأسبوع.

وأسفر اندلاع حرائق الغابات الشرسة قبل موعدها في فصل الربيع بنصف الكرة الجنوبي عن مقتل عدة أشخاص وتدمير قرابة 300 منزل الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في ولاية نيو ساوث ويلز إن 59 من حرائق الغابات والحشائش تشتعل في الولاية حتى صباح يوم السبت ولم يتم احتواء 13 منها بعد.

ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود أي مؤشرات على هطول المطر.

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