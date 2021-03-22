بعد حظر الأكل داخل المطاعم.. كويتيون ينقلون موائدهم الى السيارات

أنشأت مجموعة من المطاعم المُبدعة في الكويت خدمة جديدة لمواصلة ممارسة الأعمال التجارية على الرغم من الحظر المفروض على تناول الطعام في الداخل بسبب جائحة "كورونا COVID-19".

وتقدم المطاعم الآن وجبات الطعام مباشرة إلى نوافذ سيارات عملائها، الذين يمكنهم الاستمتاع بالطعام بشكل مريح دون الخوف من الإصابة بالفيروس.

وابتكرت مجموعة من المطاعم مائدة مستطيلة توضع عليها أشهى الأطباق الإيطالية لتقدم إلى الزبائن داخل سياراتهم، في ظل عدم السماح بتقديم الطعام في صالات المطاعم.

ويمثل هذا الابتكار تجربة جديدة على السوق المحلي الكويتي خاصة وأنها تراعي أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التعقيم الدوري وتطبيق التباعد الاجتماعي، وهو ما شجع الكويتيين على الإقبال لخوض تلك التجربة بأعداد كبيرة يوميًا.

وتبدأ التجربة الفريدة من خلال الوصول إلى مكان المطعم، ومن ثم ركن السيارة، ليأتي أحد المسؤولين عن تلقي الطلبات لتسجيل رغبات العملاء، ومن ثم وضع رقم لطلب العميل على زجاج السيارة، لينتظر انتهاء طلبه من قبل المطعم.

وداخل المطعم تبدأ دورة تجهيز طلبات العملاء، ومن ثم يتم تزويد الزبون داخل السيارة بطاولة مصممة خصيصًا بمواصفات خاصة تتناسب مع كل السيارات، مع إتاحة مسافات مناسبة لتناول الطعام بأريحية.

في ظل عدم مقدرة المطاعم على تقديم وجبة العشاء في وقتها بسبب الحظر الجزئي، لجأ عدد منها إلى مجموعة من الطرق غير المسبوقة التي تعطي تلك المطاعم قبلة الحياة للاستمرار والتأقلم مع أوضاع الحظر.

ومن بين طرق التأقلم التي لجأت إليها تلك المطاعم، الطلب من الزبائن أن يطبخوا في البيت وجبة العشاء كونها تتزامن مع ساعات الحظر، حيث تقوم المطاعم بتجهيز الوجبات بشكل شبه كامل في أوان توافرها تلك المطاعم على أن يقوم الزبائن بتسخين الوجبات لدقائق معدودة وقت العشاء لإتمام طهيها بشكل كامل.

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