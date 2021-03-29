بعد خروجها من السجن وخلع الحجاب.. حنين حسام تعلن ارتباطها: "ربنا يخليك لقلبي"

فاجأت نجمة "تيك توك" المصرية حنين حسام متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلميحها لارتباطها بأحدهم.

ورجح جمهور حنين حسام ارتباطها عاطفيًا بعد نشرها صورًا عبر خاصية "القصص-Stories" على حسابها تطبيق "انستغرام" تشير إلى ارتباطها.

ولم تشارك حنين اسم الشخص المقصود واكتفت بوضع أول حرف من اسمه "M"، مع رموز تعبيرية للقلوب.

وظهرت حسام حنين وهي ترسل له الأغنيات الرومانسية، في مقاطع مصورة، مصحوبة بتعليق: "ربنا يخليك لقلبي".

يذكر أن حنين حسام احتفلت بعد خروجها من السجن مطلع شهر فبراير الماضي، بقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنية، وعادت للحياة من جديد، لتثير الجدل بظهورها لأول مرة بعد خلعها للحجاب برفقة اليوتيوبر فادي بدوي.

وظهرت معه للمرة الأولى، وتبادلا الغزل أكثر من مرة، قبل أن ينتهي الأمر بحذف كلًا منها للآخر.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة حنين حسام ومعها مودة الأدهم عدة جرائم تمثلت في الاتجار بالبشر، وتحريض الفتيات من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي، إضافة إلى الاشتراك مع 3 آخرين، في استغلال الفتيات في أعمال الدعارة مستغلين حاجة هؤلاء الفتيات للمال والاتجار بالبشر.

هل اختفت كورونا من شوارع الهند.. صور من احتفالات مهرجان "هولي" ستصيبك بالصدمة‎

يكفي لإطعام 5 آلاف شخص.. ليبيا تعد أكبر طبق كسكسي في العالم

السفينة الجانحة وقطار سوهاج وسلسلة الحرائق.. مصريون يربطون الحوادث المأساوية بـ"لعنة الفراعنة"