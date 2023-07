بعد خطوبة دامت 19 عامًا.. الرئيس التنفيذي السابق لفيراري يتزوج حبيبته

البوابة - احتفل الرئيس التنفيذي السابق لفيراري، جان تود، أخيرًا بزواجه من الممثلة والراقصة الماليزية ميشيل يوه بعد خطوبة استمرت 6992 يومًا، في حفل عائلي أقيم في جنيف الخميس، 29 يوليو 2023.

وكان من بين الحضور سائق فيراري السابق للفورمولا 1 “فيليبي ماسا" الذي شارك عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" مجموعة مختارة من الصور التي جمعته بالعريس تود (77 عامًا)، والعروس ميشيل (60 عامًا).

وكشفت إحدى الصور التي نشرها "ماسا" تفاصيل رحلة تود وميشيل، التي استغرقت 6992 يومًا للوصول إلى المذبح والاحتفال بعقد القران أخيرًا.

وكشفت المذكرة التي نشرها "ماسا" بأن تود وميشيل التقيا لأول مرة في شنغهاي يوم 4 يونيو 2004، وبتاريخ 26 يوليو 2004، اقترح جان تود الزواج من ميشيل يوه، وردت حينها بـ"نعم".

وبعد شهرين من المواعدة، احتفل جان بخطوبته من ميشيل، التي استمرت حتى يومنها هذا.

اليوم، وبعد 6992 يومًا من الخطوبة (19 عامًا)، احتفل جان تود بزواجه من ميشيل يوه، في 27 يوليو 2023 في جنيف، محاطين بالعائلة والأصدقاء المحبين.

أما الصورة الثالثة، فقد ظهر فيها السائق "ماسا" برفقة العروسين وتحديدًا حينما كانت ميشيل تحتفل بحصولها على جائزة أوسكار لعام 2023 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at، وكانت أول أول آسيوية تنال جائزة أفضل ممثلة في غولدن غلوب وجوائز الأوسكار.

وظهرت العروس في إحدى الصور خلال مراسم عقد القران داخل مبنى جينيفان مزخرف، مرتدية قميص حريري باللون الكريمي مع تنورة مزينة بشراشب وتقف إلى جانب زوجها وماسا الذي كان من أبرز ضيوف الحفل.

ميشيل يوه

ممثلة وراقصة ماليزية، بدأت شهرتها في التسعينيات من خلال فيلم جيمس بوند، إلى أن نالت جائزة أوسكار لعام 2023 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at، كما اختارتها مجلة People، كواحدة من أجمل 50 شخص في العالم سنة 1997.

ولدت في ميشيل يوه، في ماليزيا 6 أغسطس 1962، لقومية الهان الصينية، ومقر إقامتها في هونغ كونغ.

كما لعبت ميشيل يوه دور البطولة في فيلم الأكشن الصيني الحائزة على جائزة الأوسكار Crouching Tiger, Hidden Dragon، وقد منحتها جائزة البافتا سنة 2008 رفقة موقع النقد السينمائي روتن توماتوس كأفضل فيلم أكشن مثلته على الإطلاق.

جان تود

ولد عام 1946 وهو سائق رالي فرنسي سابق، وتولى عدة مناصب في عالم الفورمولا 1، ومنها: المدير الرياضي لبيجو تالبوت ثم مدير سكودريا فيراري في سباقات الفورمولا 1 قبل أن تم تعيينه كرئيس تنفيذي لفيراري من 2004 إلى 2008.