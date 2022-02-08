بعد ريان .. الطفل هيثم توفى فور سقوطه في بئر داخل مسجد في ليبيا

لم تمضِ أيام على وفاة الطفل ريان الذي أثارت قصته المأساوية اهتمام الكثيرين حول العام، فجعنا اليوم بإعلان وفاة الطفل هيثم الليبي فور سقوطه في بئر في المنطقة الشرقية من البلاد.

وكشفت وسائل إعلام محلية في ليبيا أن عائلة الطفل هيثم فقدت طفلها في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، 7 يناير 2022، وتوجهت نحو وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتها في معرفة مصير ابنها.

وبعد ساعات من البحث المطوّل تبين بأن الطفل سقط في بئر سطحية يصل عمقها لنحو 50 مترًا موجودة داخل أحد المساجد في المنطقة الشرقية حيث أعلنت وفاته على الفور.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع عائلة الطفل هيثم ونعوه بعبارات الحزن والأسى.

واستذكر المغردون قصة الطفل ريان الذي ما يزال العالم في حالة صدمة وذهول من إعلان وفاته بعدما راقب عملية إنقاذه من بئر عمقها 60 مترًا لحظة بلحظة على مدار 5 أيام متواصلة.

وأصدر الديوان الملكي المغربي مساء السبت، 5 فبراير 2022، بيانًا جاء فيه أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالًا هاتفيًا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في البئر.

وجرى إخراج جثة ريان وسط تكبيرات جمهور من المواطنين الذين ظلوا محتشدين حول مكان الحادث، في أجواء جنائزية رهيبة تحت أضواء كاشفة.