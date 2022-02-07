اليوتيوبر السعودي أحمد البارقي يهدي عمرة مجانية لوالدي الطفل "ريان"

أقدم اليوتيبر السعودي ومشهور السوشال ميديا أحمد البارقي على خطوة إنسانية روحانية تجاه والدا الطفل ريان الذي توفي بعد خمسة أيام من سقوطه في بئر عميق في مدينة شفشاون المغربية.

وكشف البارقي في تغريدة نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة أعلن فيها عن تحمله تكاليف عمرة لوالدي الطفل ريان لمساعدتهما في تخطي هذه المحنة الصعبة في أطهر بقاع الأرض.

تم ، ياخذو عمره ويجلسو شهر بمكه والمدينه ، ونسال الله ان يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر ♥️ pic.twitter.com/TzLzW9aRUX — احمد البارقي (@aahm007) February 5, 2022

ونشر البارقي حوارًا أجراه مع أحدهم أن يعلن لوجه الله تعالى تكفل بعمرة لوالد ووالدة ريان، ليرد عليه في تغريدة قائلًا: "تم، ياخذو عمره ويجلسو شهر بمكه والمدينه، ونسال الله ان يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر".

وأشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة أحمد البارقي، ودعوا الله تعالى بأن يتقبل من والدي ريان عمرتهم وأن يربط على قلوبهم في هذا الوقت الصعب.

وكان اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، قد أعلن إهداء عائلة ريان، منزلًا مجهزًا بالكامل، لإدخال بعض الفرحة عليهم بعد فاجعة موت الطفل.

ونشر حمدالله صورة لوالدي ريان، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين."

وتابع: "لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة وكل العرب والمسلمين بل حتى العالم أجمع، ننتظر خروج روح ابننا من ذلك البئر، لكن قدر الله أن تخرج الروح من البئر إلى عنان السماء وإلى جنة الفردوس الأعلى."

وأضاف: "حمدنا الله وشكرناه على كل شيء .. أخذ ريان وهو أحن به منا وأولى به منا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسوان."

وأردف: "قررت وباسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته، وأهديهم منزلا مجهزا بالكامل ونسأل الله أن يتقبله منا ويجعله في ميزان حسنات كل المسلمين."

واختتم بيانه بالقول: "هذه مساعدة من أخ لإخوته في الله والله ولي التوفيق، وأرجو أيضًا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنيين ورياضيين ومسؤولين ومشهورين، جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله".