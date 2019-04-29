بعد زواجه من سويدية تصغره بـ13 عامًا.. صور تنشر لأول مرة من زفاف ولي عهد ماليزيا

تزوج ولي عهد ماليزيا، تينغكو محمد فايز بترا، 45 عامًا، من صديقته السويدية "لويز جوهانسون"، 32 عامًا، في حفل أسطوري أقيم يوم الجمعة الماضي، 19 أبريل الماضي.

وكانت السويدية "لويز"، خريجة اللغة الإنجليزية وعلم الاجتماع، قد التقت بأميرها في إنجلترا بعد انتقالها إلى المملكة المتحدة للعمل كجليسة أطفال.

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وكان ولي العهد تينغكو محمد فايز بترا، يدرس في الخارج في إنجلترا في ذلك الوقت، ولم يتم تحديد بالضبط وقت اجتماعهم.

وتم الزواج في قصر استانا القديم بالي بيسار، الذي بُني في الأربعينيات من القرن التاسع عشر باعتباره المقر الرسمي لسلطان كيلانتان، وكان حفل زفاف الزوجين مثال لعلاقة حميمة مع 300 ضيف.

وتمّ تكريس الزواج من قِبل رئيس المحكمة الشرعية في كيلانتان، داتوك داود محمد.

وتظهر الصور المذهلة للاستقبال المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الاحتفالات الفخمة، ليصبح ولي العهد أحدث ملكي ماليزي يتزوج من مواطن غير ماليزي.

شاهدوا الصور:

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