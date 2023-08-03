البوابة - فاجأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الكثيرين بإعلان نبأ انفصاله عن زوجته "صوفي غريغوار ترودو" بعد 18 عامًا من الزواج أنجبا خلالها 3 أبناء.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وقعت عائلة ترودو على اتفاقية فصل قانونية في خطوة غير متوقعة، فهو المسؤول الكندي الذي لطالما أدهش البعض بإظهار مشاعره تجاه زوجته في العلن.

وعبر منشور خاص له في تطبيق “إنستغرام”، قال ترودو: "كما هو الحال دائمًا، نظل عائلة قريبة تتمتع بحب عميق واحترام لبعضنا البعض ولكل شيء بنيناه وسنواصل بناءه. من أجل رفاهية أطفالنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا.

وأضاف أنهما قررا الانفصال "بعد العديد من المحادثات الهادفة والصعبة".

لماذا انفصل جاستن ترودو عن زوجته بعد زواج دام 18 عامًا؟

لم يتم كشف السبب الذي دفع الثنائي ترودو للانفصال بعد زواج دام 18 عامًا.

يذكر أن"صوفي" لعبت دورًا بارزًا في حياة ترودو السياسية، إذ غابًا ما كانت ترافقه في رحلات إلى الخارج بعد انتخابه رئيسًا للوزراء في عام 2015، كما كانت تحرص على الوقوف إلى جانبه ومساندته أثناء إلقاءه كلمة رسمية أمام شاشات التلفاز.

كما يحرص أطفاله الثلاث، كزافييه (15 عامًا)، وإيلا جريس (14 عامًا)، وهادرين (9 أعوام) على الظهور إلى جانب والدهم في العديد من المناسبات، وساعدوه في رسم صورة لـ "ترودو"، البالغ من العمر الآن 51 عامًا ، كقائد شاب ونشط.

كانت زوجته ، 48 عامًا ، مقدمة برامج تلفزيونية سابقة وساعدت في تلميع صورته بشكل أكبر بلمسة من التألق.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الزوجين "يركزان على تربية أطفالهما في بيئة آمنة ومحبة وتعاونية، وسيكونا حاضرين بشكل دائم في حياة أطفالهم، وأن العائلة تخطط لقضاء إجازة معًا الأسبوع المقبل.

قال المكتب: "يمكن للكنديين أن يتوقعوا أن يروا العائلة معًا في كثير من الأحيان".

يذكر أن الزوجين التقيا في مونتريال في عام 2002 وتزوجا بعد ثلاث سنوات، بعد أن عاد السيد ترودو، الذي أمضى سنوات في التدريس في فانكوفر، إلى مونتريال.