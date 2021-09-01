سنجاب ظريف يسرق الأنظار من جاستن ترودو.. شاهد عرضه البهلواني

تحوّل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" يوم الثلاثاء إلى فوضى عارمة عندما قام سنجاب طريف بعرضٍ بهلواني سارقًا انتباه كل من تواجد هناك.

وخلال المؤتمر الصحفي، روّج "ترودو" بأن حزبه سيستثمر في مجال تمويل الصحة العقلية في جميع أنحاء كندا ودعمها في كافة السبل، ولكن بعد دقائق ظهر سنجاب أحمر في الخلفية حاملًا مشتتًا انتباه كل الحاضرين.

ثم بدأ المخلوق المضحك بالركض ذهابًا وإيابًا عبر السور الخلفي عدة مرات، ثم قام ببعض الحركات الرائعة، كما لو كان يستعرض قدراته أمام الجمهور.

لكن السنجاب الطريف لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد فترة وجيزة جلس وكأنه يستمع لحديث رئيس الوزراء قبل أن يواصل استعراض حركاته البهلوانية.

وعندما بدأ الجمهور بالتصفيق لحديث "ترودو" سارع السنجاب للهروب من المشهد واختبأ في الأشجار القريبة.

ونجح "جلين ماكجريجور"، الصحفي في قناة CTV National News، في توثيق المشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليتنشر كالنار بالهشيم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعطل فيها أحد مؤتمرات ترودو الصحفية، فخلال أحد المؤتمرات المعنية بوباء كورونا وانتشاره في البلاد، كان على رئيس الوزراء أن يتجنب دبورًا مزعجًا.