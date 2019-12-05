بعد زيارة قصيرة لنيجيريا.. طفل بريطاني يُصاب بـ"جدري القرود"

كشفت هيئة الصحة العامة في المملكة المتحدة (PHE) عن إصابة طفل في جنوب غرب البلاد بمرض "جدري القرود" بعد عودته من نيجيريا.

وأعلنت الهيئة بأن المريض يتلقى العلاج المناسب في مركز الأمراض المعدية المتخصص في مؤسسة "جايز وسانت توماس" للصحة التأسيسية في لندن.، كما يجري الاتصال بجهات الاتصال الوثيقة للمريض، بما في ذلك أولئك الذين سافروا معه من نيجيريا إلى المملكة المتحدة.

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وقالت الهيئة بأن مرض "جدري القرود" هو عدوى فيروسية نادرة لا تنتشر بسهولة بين الناس، كما أن المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس في إنجلترا منخفضة للغاية.

ويعد هذا المرض، الذي يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وبثور على الجلد، ناجمًا عن فيروس ينتشر عن طريق القرود والفئران والسناجب وغيرها من الثدييات الصغيرة.

و يمكن أن ينتشر المرض بين الأشخاص إما عن طريق ملامسة الجلد أو السعال أو العطس أو عن طريق لمس الملابس الملوثة أو الفراش.

ويستغرق وقت التعرض للفيروس منذ وقت ظهور الاعراض حوالي 10 أيام، وعادة ما تستمر الأعراض من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

وقد تم اكتشاف المرض لأول مرة عند القرود في عام 1958، وعند الانسان في عام 1970، إذ تم التبليغ عن أكثر من 400 حالة عند البشر بين عامين 1970 و1986.

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