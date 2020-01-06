بعد سقوطها عن جمل مغربي.. سائحة أمريكية تقاضي موقع "تريب أدفايزر"

قررت سائحة أمريكية مقاضاة موقع "تريب أدفايزر-TripAdvisor"، المعني بكل ما يتعلق بالسياحية والحجوزات الفندقية والسفر، بعد ادعائها أن ناقة ألقت بها أرضًا خلال جولتها بالمغرب الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "تايمز" الأمريكية يوم الجمعة الماضي نقلاً عن الشابة "بريان أيالا" (24 عامًا) قد لجأت للقضاء متهمة موقع TripAdvisor ومقرها ماساتشوستس وشركتها الفرعية Viator بالإهمال وخرق عقد السفر.

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وذكرت "بريان"، من نيوجيرسي، بأنها قامت برفع الدعوى في محكمة نورفولك العليا يوم الاثنين الماضي.

وتقول "بريان"، في دعواها القضائية أن الشركة لم تراعي من خلال تعاقدها مع الشركة المسؤولة عن الجمال في المغرب، التأكد من شروط السلامة عند امتطاء الجمال، وأن الوكالة فشلت في التأكد من أن شركة الجمال كانت تعمل بأمان.

وأشارت الشابة الأمريكية الى أن جولتها في مدينة مراكش كانت تتضمن جولة في الصحراء لمشاهدة غروب الشمس من على متن ظهور الجمال، لكنها تعرضت لكسر في الذراع، ما تطلب تدخلًا جراحيًا ومكوثًا في المستشفى طيلة يومين.

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وترى الأمريكية الشابة أن مسؤولية وكالة الأسفار تتجلى أيضًا في عدم تعليمها أو تلقينها بشكل مفصل الطريقة السليمة لركوب الجمال.

‏وتتوقع "بريان" تغطية الأضرار الطبية التي لحقت بها والتي تزيد على 120 ألف دولار.

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