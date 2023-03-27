بعد سنوات من الحب.. ابنة شقيق الأميرة ديانا تدخل القفص الذهبي بفستان فاخر

البوابة - دخلت الـ ليدي أميليا سبنسر Lady Amelia، ابنة شقيق الأميرة ديانا - Princess Diana، قبل يومين القفص الذهبي مع زوجها غريغ ماليت Greg Mallett بعد علاقة حب استمرت لأكثر من 10 سنوات.

وأقامت ليدي أميليا سبنسر حفل زفافها من السيد غريغ ماليت بشكلٍ مفاجئ في قصر Quoin Rock Manor House الموجود على إحدى القمم بالقرب من Cape Town في جنوب أفريقا.

ونشرت مجلة HELLO! صورًا حصرية من حفل الزفاف الذي أقيم في 25 مارس 2023.

واختارت العروس أن ترتدي في يومها الكبير فستان بقصة السمكة من علامة فيرساتشي - Versace الإيطالية، نسقته مع حذاء من علامة جيمي تشو - JIMMY CHOO الأنيقة.

وذكرت المجلة بأن علامة فيرساتشي – Versace احتاجت شهرين لإتمام تصميم الفستان حتى يخرج بالشكل النهائي، وصُنع من الدانتيل الحريري، مع ذيل طويل يصل لنحو مترين ونصف المتر، ومزين بكريستال سواروفسكي، وياقة مطرزة يدويًا، وأكتافًا منتفخة، مع أنماط الأزهار المعقدة.

تبدو الليدي أميليا سبنسر جميلة في فستان زفافها المستوحى من الورود وأكملت العروس أميليا إطلالتها الفاخرة بطرحة طويلة تصل لـ خمسة أمتار، مصنوعة من التول الحريري الفاخر.

وألمحت المجلة إلى أن أميليا حرصت على التعاون مع المصمم المفضل لعمتها الأميرة ديانا، فقد كانت الراحلة صديقة مقربة لجياني فيرساتشي وارتدت تصاميمه أكثر من مرة.

تفاصيل إطلالة أميليا سبنسر في حفل زفافها

الفستان: فيرساتشي - Versace

فيرساتشي - Versace الحذاء: جيمي تشو - JIMMY CHOO.

جيمي تشو - JIMMY CHOO. المكياج: رينيه دي

رينيه دي الشعر: ماري جوفيا

ماري جوفيا منظم حفل الزفاف: آن مان تحتفل

آن مان تحتفل المكان: Quoin Rock Manor House

Quoin Rock Manor House الزهور والباقة: فلور لو كوردير

فلور لو كوردير بدلة العريس: فيرساتشي - Versace

فيرساتشي - Versace فستان العروس بعد الحفلة: برونوفياس

برونوفياس فستان ليدي كيتي سبنسر: Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana بدلات رفقاء العريس - فابياني ديكور: Altijd by Jana Gouws

Altijd by Jana Gouws الطعام: الشيف أولي سوارت وفريقه في Annalize Catering

الشيف أولي سوارت وفريقه في Annalize Catering الكيك: سويت لايون هارت بار في ما بعد الحفل: Salute Bar Services

سويت لايون هارت بار في ما بعد الحفل: Salute Bar Services خواتم الزفاف وأقراط أميليا: تشارلز جريج

خطوبة ليدي أميليا سبنسر

احتفلت ليدي أميليا سبنسر بخطوبتها بشكلٍ رسمي من ماليت في يوليو 2020 بعد 11 عامًا من المواعدة.

والتقت الليدي أميليا سبنسر، ابنة إيرل سبنسر وابنة خال الأميرين ويليام وهاري، بحبيبها أثناء دراستهما في جامعة كيب تاون قبل 11 عامًا.

وعلى الرغم من أن الحبيبين أبقيا إلى حد كبير خطط زفافهما طي الكتمان، إلا أن جريج ألمح في وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيعلن زفافه في مارس 2023.