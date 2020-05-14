بعد شهرين من الحجر الصحي.. أطفال تركيا يتنفسون الهواء الطلق

استنشق الأطفال في عدة مدن وقرى تركية الهواء الطلق خارج منازلهم، للمرة الأولى منذ قرابة شهرين، بعد سماح السلطات لهم بالتجول، عقب فرض الحجر المنزلي عليهم لوقايتهم من فيروس "كورونا" المُستجد.

وملأت ضحكات الأطفال الحدائق والشوارع مرة أخرى، حيث خرج الأطفال دون سن 14 في أمس الأربعاء، من منازلهم لمدة أربع ساعات بين الساعة 11.00 و 15.00 للمرة الأولى، بعد قرار السلطات التركية السماح لهم بالخروج من المنازل التي تحتم عليهم البقاء فيها لأسابيع في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار الوباء.

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كما رفعت وزارة الداخلية التركية، مساء الأحد، إجراءات الحجر الصحي عن 177 منطقة سكنية في 44 ولاية.

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وذكرت الوزارة في بيانها، أن فترة حظر التجوال في 31 ولاية سينتهي الساعة 24:00 من مساء الأحد.

وأكدت أن"المواطنين التزموا بدرجة عالية بإجراءات حظر التجوال المفروضة خلال الأيام الأربعة الماضية في 31 ولاية، حيث أوضحت أنّ 63 مليون و640 ألف شخص لزموا منازلهم طيلة فترة الحظر.

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