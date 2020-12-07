بعد ظهوره في أمريكا ورومانيا وكاليفورنيا... النصب المعدني المجهول يظهر في هولندا

استحوذ النصب المعدني مجهول المصدر على انتباه العالم بعد ظهوره بشكل غامض في صحراء في ولاية يوتا وبعد فترة وجيزة اختفى ليظهر مجددًا في رومانيا شمال شرق القارة الأوروبية.

وبعدها بأيام، اختفى من رومانيا ليظهر مجددًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أن يقوم عدد من الشباب بنصب صليب عليها.

بالأمس، 6 ديسمبر 2020، عثر السكان المحليين في إحدى مقاطعات شمال هولندا على النصب المعدني وتحديدًا في قلب محمية Kiekenberg الطبيعية.

وكان النصب، بالقرب من قرية Oudehorne، مغطى بالجليد ويحيط به بركة صغيرة من الماء.

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كان المشاة في حيرة من أمرهم بشأن كيفية وصوله إلى هناك لأنه لم تكن هناك آثار أقدام مرئية بالقرب منه، حسبما ذكرت الصحيفة الهولندية "ألجمين داجبلاد".

في حين أن بعض الناس يتلاعبون بشكل هزلي بفكرة أن النصب المعدني هي دليل على وجود كائنات فضائية ، يشك السكان المحليون في أنها مزحة.

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ويعتقد المتنزهون أنها "حيلة ليلة رأس السنة الجديدة"، وفقًا لإذاعة فريزلاند Omrop Fryslan.

ومؤخرًا تم فلك اللغز تم الذي انتشر 4 مرات، خاصة بعدما ربطه البعض بالمخلوقات الفضائية، إلا أن حل اللغز بدد الكثير من النظريات التي حاولت أن تجد تفسيرًا.

ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة "ديلي ميل"، فإن مجموعة فنية في ولاية نيو مكسيكو هي من تبنت هذه الأعمدة، وأشارت إلى أنها معروضة للبيع.

يذكر أن أول عمود قد ظهر فجأة للعالم كان في 18 نوفمبر الماضي، في صحراء يوتا الأمريكية من قبل مسؤولين في الحياة البرية كانوا يتابعون مجموعة للأغنام في مكان معزول.

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كما أنه بعد أسبوعين تم العثور على هيكل معدني في منطقة نائية بمدينة بياترا نيمت، شمالي رومانيا، قبل أن يتم العثور على عمود معدني ثالث على جبل في ولاية كاليفورنيا قبل أن يظهر للمرة الرابعة في إحدى الحدائق الأمريكية، قبل أن تختفي جميعها فجأة.

وتمت إزالة هذه الأعمدة المثيرة للجدل من المواقع التي ظهرت فيها، بعد مدة قصيرة من توثيقها على المنصات الاجتماعية، لكن الجدل بشأنها تواصل منذ ذلك الحين.

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