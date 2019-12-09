بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام.. فتاة بريطانية تتزوج من "سجادة"

أعلنت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 26 عامًا زواجها من "سجادة" بعد علاقة حب دامت لأكثر من سنة منذ شرائها رافعة شعار (الحب يصنع المعجزات).

وقررت "بيكي كوكس"، التي تعمل في كازينو بمدينة مانشستر، الزواج من السجادة الخاصة بها بعد أن اشترتها قبل سنة من إتمام عملية الزواج التي تمت وسط بعض أصدقائها اللذين لاحظوا منذ البداية تعليقها بالسجادة بشكل مُلفت.

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وأتمت الفتاة الإنجليزية عملية الزواج منذ أيام، بعد نصائح من أصدقائها بضرورة الزواج، وسرعان ما ارتدت فستان الزفاف الأبيض التقليدي بالكامل، وفي حضور أصدقائها أتم الحفل بشكل كامل.

وأطلقت الفتاة لقب "مات" على سجادتها الخاصة.

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وفي تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت العروس: "أنا مهووسة للغاية بـ"مات"، ودائمًا ما استلقى معه وأحدثه عن أفكاري الخاصة بالمستقبل، ويعد أفضل توقيت لي هو تنظيفه يومياً وإخراجه للهواء الطلق".

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وأضافت: "منذ عدة أشهر أخبرني أحد اصدقائي بضرورة الزواج من السجادة بعد ملاحظة تعلقي بها بشكل كبير، وبدت الفكرة لي في البداية عبارة عن مزحة، والتي سرعان ما نقذتها وسط أصدقائي".

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