بعد 8 أشهر من المواعدة.. لاعب كمال أجسام كازاخستاني يتزوج من "دمية جنسية"

يتجدد هذا المثل السائر "عش رجبًا... ترى عجبًا" على مدار الزمان والمكان، واليوم نستذكره بعد إعلان لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني نبأ زواجه من حبيبته الدمية الجنسية.

وقال لاعب كمال الأجسام "يوري تولوشكو" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بأنه ينوي الزواج من دميته الجنسية التي تحمل اسم "مارغو" التي تربطه بعد علاقة "حب" منذ شهر مايو الماضي.

وذكر "تولوشكو" في أحد المنشورات أن الدمية "مارغو" خضعت لجراحة تجميلية لوجهها، ووصف علاقته بها أنها تشبه العلاقات في الحياة وأنها "حب حياته"!

وبجولة داخل حساب اللاعب "يوري" يمكننا أن نرى بأنهما يعيشان معًا ويسافران معًا كما يرتادان معًا المطاعم وجيجريات المقابلات التلفزيونية معًا.

ويقول "تولوشكو" بأن حبيبته ليست مفيدة في المطبخ: "مارجو لا تعرف كيف تطبخ لكنها تعرف كيف تأكل فهي تحب المطبخ الجورجي وطبقها المفضل هو "الزنكالي"[الزلابية]".

وتابع: "بدأت في تطوير المجتمع من خلال علاقتي معها، أعرف أن قصتي غريبة ولكن عندما قدمت صورتها للعالم بدأوا يعتادوا عليها وعلى علاقتنا".

كما ظهر حساب على "إنستغرام" يعود لحبيبة "مارغو" ، حيث تشير معلومات الملف الشخصي إلى فتاة تعمل في حانة بالعاصمة الكازاخية أستانا، ويتابعها أكثر من 68 ألف متابع.

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