بعد عودته الى إيطاليا.. جولة داخل طائرة رونالدو التي أنفق عليها 25 مليون دولار

عاد نجم يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" إلى إيطاليا بعد أن أمضى أكثر من شهرين في مسقط رأسه في البرتغال وتحديدًا على جزيرة "ماديرا".

وهبط "رونالدو" في "تورين" في طائرته الخاصة مع عائلته يوم الاثنين الماضي متأخرًا عن الموعد المقرر له وذلك بسبب قيود الطيران المفروضة في إسبانيا، حيث لم يسمح لطائرته الخاصة بالإقلاع من مطار مدريد، ورفض طلب إقلاعها ثلاث مرات، قبل الحصول على إذن استثنائي.

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ومن المتوقع أن يبقى لاعب كرة القدم البرتغالي في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية.

وبهذه المناسبة، سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على طائرة "رونالدو" الخاصة، ونشرت صورًا حصرية.

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الطائرة هي من طراز "غلف ستريم جي 200" وتصل سرعتها القصوى إلى نحو 900 كيلومتر في الساعة، وهي واحدة من 250 طائرة فقط تم صنعها من هذا الطراز.

اشترى "رونالدو" طائرة غلف ستريم جي 200 ذات المحركين في عام 2015 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي.

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تُعرف طائرة G200 في الأصل باسم "Astra Galaxy"، وهي قادر على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 560 ميلًا في الساعة، وهذا يعني أن "رونالدو" سيحتاج حوالي ست ساعات و 25 دقيقة للسفر من مطار فونشال (البرتغالي) إلى مطار تورين كاسيل (الإيطالي).

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وتشتمل على كل خصائص الرفاهية، وتتسع لعشرة أشخاص، مع أماكن خاصة للنوم، لذلك فهي مثالية للرحلات السريعة من إسبانيا إلى إيطاليا أو البرتغال.

لكن G200 تقدم تشكيلة جلوس واسعة ، ويمكن أن تتسع لما يصل إلى ثمانية إلى 10 ركاب لرحلة واحدة.

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بعد أول رحلة لها في عام 1997 أعقبتها شهادة من وكالات الطيران الأمريكية والإسرائيلية في عام 1998، تم توفير مجموعة G200 في عام 1999.

وكان ذلك شيئًا نادرًا، مع وجود 250 فقط على الإطلاق - مما يجعل شراء رونالدو أمرًا مميزًا.

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بالإضافة إلى كون الطائرة واسعة، يمتلك "رونالدو" فيها خزانة ملابس، كما يتوفر فيها شبكة Wi-Fi وهاتف وجهاز فاكس وفرن كهربائي وميكروويف وثلاجة ونظام ترفيهي.

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