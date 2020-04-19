بعد غياب البشر.. طائر اللقلق النادر يستغل حظر التَجوال ويتمشى في شوراع العاصمة الأردنية

لأكثر من 30 يومًا، فرضت السلطات الأردنية اجراءات لفرض حظر التجوال والعزل المنزلي من أجل احتواء فيروس "كورونا" المُستجد، حتى باتت شوارع المدن الأردنية وقراها خالية من بني البشر.

وفتحت العزلة الإجبارية المفروضة على الأردنيين الباب أمام طائر "اللقلق" النادر للتجول في أحد شوارع أحياء العاصمة عمّان.

وبحسب مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأردنيين، فإن الطائر نزل إلى الشارع بعد أن أصبحت المدينة شبه خالية، بفضل حظر التجول المفروض من قبل الحكومة الأردنية على كافة المواطنين هناك.

لكن للأسف لم يبعد المشهد النادر والجميل للطائر وهو يتمختر في الشوارع الأردنية سكين أحد المواطنين، الذي قام باصطياده الأمر الذي أثار استياء عديد من المغردين، وكتبوا معترضين على ما قام به هذا الشخص "القاتل" على حد قولهم.

طائر اللقلق من النادر أن تراه في الأردن يمشي بأمان في أحد شوارع أحياء العاصمة عمّان، والنتيجة كانت أن أخذه واحد جاهل مشان يحشيه ويشويه بالفرن!!!

من المؤسف أنّ البعض لا يتعدى تفكيرهم حدود بطنهم..



أعطوا فرصة لخلق الله تأخذ نفس من شرورنا!!!! pic.twitter.com/Yut5kGpbDa — A7mad Balawneh 🇺🇲🇯🇴 (@Balawneh9) April 18, 2020

في حين قالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أنها تابعت ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الانتهاك الذي حصل بحق طائر اللقلق الأبيض.

وأكدت الجمعية الملكية، في بيان لها، انها تتابع مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.

وأضافت : "يعد هذا الطائر والمعروف محليًا باسم "أبو سعد" من الطيور الحوامة التي تعبر الأردن بأعداد كبيرة في كل موسم من مواسم هجرة الطيور. يعبر "أبو سعد" الأردن بأعداد تصل لمئات الآلاف، وباسراب كبيرة جدا تصل لبضعة آلاف في السرب الواحد أحيانًا. وخلال رحلة الهجرة يتعرض بعض الأفراد الى حالة اجهاد كبيرة تجبرها على الهبوط في أقرب نقطة ممكنه، لذا فمن الممكن أن تسوقه قدرته الصحية الى مناطق مأهوله بالسكان ليتمكن من الاستراحة والتزود بالغذاء ليتمكن من متابعة هجرته، إلا أن التصرف الإنساني غير المسوؤل أحيانًا يوصله الى نهاية حياته بدلا من مساعدته على التعافي ومواصلة رحلته للأسف".

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وأهابت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالمواطن الأردني صاحب الوعي الكبير الذي نراهن على وعيه في حماية عناصر الطبيعة والتنوع الحيوي؛ هذه العناصر التي لا تقدر بثمن، والتي تقدم لنا منافع مباشرة وغير مباشرة في حياتنا. ولنبقى على الدوام مثال للمثالية على مستوى المنطقة والعالم.

يُشار إلى أن الحكومة الأردنية تفرض حظراً للتجول في كافة أرجاء المملكة الأردنية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، في حين بلغ عدد الإصابات في كافة أرجاء المملكة 407 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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