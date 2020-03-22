بعد فرض حظر التجول بساعات.. فتاة "مُنقبة" تؤدي وصلة رقص وسط شوارع العاصمة الأردنية

في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأردنية إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020، والقاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من يوم السبت وحتى إشعار آخر، انتشر فيديو لفتاة مُنقبة خرقت الحظر وترجّلت من مركبة وبدأت بالرّقص في الشارع.

وقامت الفتاة بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة.

وأثار الفيديو بعد تداوله جدلًا واسعًا بين المعلقين الأردنيين، فيما أثار مقطع الفيديو حيرة البعض نظرًا لعدم تمكنهم من تحديد زمانه ومكانه، لكن كثيرون أكدوا أنه كان اليوم السبت، وعلى إثر ذلك تحركت الأجهزة الأمنية وضبطت الفتاة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الأردنية، أن الأمن الوقائي تمكن من تحديد هوية الفتاة وجرى ضبطها وبوشر التحقيق معها.

وأشار الناطق الى أنه ومنذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم 2، والقاضي بحظر التجول في الساعة 7 من صباح السبت، ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق الأردن أكثر 300 شخصًا خالفوا أمر حظر التجول، وجرى تحويلهم للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وانطلق في تمام الساعة السابعة من صباح السبت صافرات الإنذار في أرجاء الأردن، إيذانًا بدخول قرار حظر التجول حيّز التنفيذ؛ للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت سلسلة إجراءات في سبيل احتواء فيروس "كورونا"، الذي أصاب حتى مساء السبت 99 شخصًا.

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وشملت الإجراءات وقف الرحلات الجوية وغلق الحدود مع الدول المجاورة، وتعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة ووقف الصلاة في المساجد والكنائس وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بالإضافة الى فرض حظر التجول.

كما عمد الجيش الأردني إلى عزل العاصمة عمّان عن بقية أنحاء الأردن، وتم منع التنقل بين المحافظات. إلى جانب ذلك، تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

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