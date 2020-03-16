"خلي بابا يتدخل".. فتاة أردنية مستاءة في وجه الإجراءات المشددة في مطار الملكة علياء

فرضت السلطات الأردنية إجراءات مشددة في مطار الملكة علياء الدولي وكافة المنافذ الحدودية لمنع دخول أي مسافر قبل إجراء الفحص الطبي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا المُستجد".

ومع اعلان وزراة الصحة الأردنية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس المميت الى 17 حالة، قامت سلطة المطار بمنع استقبال المسافرين القادمين للأردن وأغلقت جميع أبوابه استعدادًا لنقلهم الى منتجعات الحجر الصحي في العاصمة عمان ومنطقة البحر الميت جنوبي الأردن.

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وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها من داخل المطار ازدحام مئات المسافرين العائدين من الخارج.

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كما أظهرت مقاطع الفيديو حالة الصدمة والذهول على المسافرين القادمين عند إبلاغهم من قبل موظف يبدو أنه يعمل لدى وزارة الصحة الاردنية بأنه سيتم اصطحابهم الى فنادق في البحر الميت، كما لوحظ وجود جنسيات متعددة بين القادمين في مطار الملكة علياء.

ابشركم الجيش شالها وطار للبحر الميت

😂😍😍😍😂😂😂



للامانة وزير الصحة يرفض اي واسطة

لتجاوز الحجر الصحي



وبقوة لحد الان #بابا_يتدخل



pic.twitter.com/rnlcwRrOiI



#خلي_بابا_يتدخل — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) March 16, 2020

وفي خضم أزمة المطار بسبب "كورونا"، التقط أحد المسافرين مقطع فيديو يرصد رد فعل فتاة مستاءة من الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة الأردنية بعبارة "خلي بابا يتدخل" وهو ما أثار سخرية روّاد السوشال ميديا في الأردن.

وعبر وسم "#خلي_بابا_يتدخل" شارك عدد من المغردين الأردنيين صورًا وميميات طريفة.

قرارات الحكومة الأردنية ضد كورونا

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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لغايات ضبط فيروس كورونا وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة على النحو التالي:

يخضع جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتبارًا من اليوم الاثنين فصاعداً لحجر صحي إجباري لمدة 14 يومًا في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

وكإجراء صحي احترازي، يُمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان من اليوم فصاعدا، ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك. وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة وسبل الاتصال مع عائلاتهم.

وأشار العاضايلة الى توجه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقا، داعيًا وسائل الإعلام الوطنية المسؤولة والشريكة الى أن تنقل الحقيقة من خلال استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

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