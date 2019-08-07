بعد فشله في الهرب من السجن متنكرًا بهيئة ابنته.. انتحار تاجر مخدرات برازيلي في زنزانته

عثرت إدارة سجن "بانغو 3" البرازيلي على تاجر مخدرات شهير جثة هامدة داخل زنزانته بعدما فشلت محاولته بالهرب متنكرًا بهيئة ابنته الشابة.

وقالت إدارة السجن الواقع في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية أمس الثلاثاء بأن "كلافينو دا سيلفا" أقدم على إنهاء حياته شنقًا والتحقيق جاري لكشف ملابسات الحادثة.

وكان العالم قد تعرف على تاجر المخدرات بعد أن ألقت السلطات البرازيلية أثناء محاولته الهرب من السجن يوم السبت الماضي متنكرًا في هيئة وملابس ابنته.

وأضافت إدارة السجن: "يبدو أن النزيل شنق نفسه باستخدام ملاءة سرير".

ونشرت إدارة مقطع فيديو يُظهر السجين الهارب وقد تمت إزالة أداوات التنكر التي اعتمدها من أجل الهروب واحدة تلو الأخرى كاشفًا عن بنية جسدية مفتولة العضلات لا تشبه بأي شكل من الأشكال بنية ابنته.

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وقد ارتدى "كلافينو" قناعًا من السيليكون ووضع شعرًا مستعارًا وتنكر في ملابس امرأة بما فيها حمالة صدر وعندما أجبره مسؤولو السجن على خلع ملابس التنكر ظهر بشكله الحقيقي.

وقبل انتحاره، قالت سلطة سجون ريو إن ابنة "كلافينو" وسبعة أشخاص آخرين اعتقلوا للاشتباه في محاولتهم مساعدته على الهرب وأضافت أن "كلافينو" نُقل إلى سجن شديد الحراسة وسيواجه العقوبة.