بعد فيديوهاته الفاضحة.. زواج المشهور السعودي زياد العمري

عاد اسم السنابي السعودي زياد العمري إلى الواجهة مجددًا بعد سلسلة من الفضائح والمقاطع الجريئة التي تصدر بها الترند في الفترة الماضية.

هذه المرة حظي زياد العمري على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما أعلن زواجه ودخوله للقفص الذهبي يوم أمس الاثنين.

وفي الوقت الذي تلقى فيه زياد العديد من رسائل التهنئة بهذه المناسبة، إلا أن الكثيرين استذكروا مقاطع فيديو قديمة له كان قد أثار فيها موجة من الجدل تسبب إحداها في دخوله للسجن.

وذكر عدد من المغردين بأن "ماضي" السنابي زياد العمري قد يتسبب له بالإحراج خاصة وأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يزالوا يستذكرون هذه الفيديوهات رغم مرور كل هذه السنوات عليها.

في المقابل، تساءل أحد المغردين عن سبب إصرار الكثيرين على ذكر مساوئ وأخطاء الآخرين في الوقت الذي قد يقبل الله توبته ويعفو عن ذنبه.

فضيحة زياد العمري

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في أكتوبر 2016 مشهور سناب شات زياد العمري، بعد تداول مقطع فيديو فاضح له ظهر فيه وهو يحتضن فتاة أجنبية ويقبلها بشكل رومانسي، ما أثار غضبًا كبيرًا لدى الرأي العام السعودي.

وعبر وسم #القبض_علي_زياد_العمري، تفاعل المغردون السعوديون مع أنباء القبض على العمري وأشادوا بجهود قوات الأمن السعودية وعدم السماح لأي شخص بالإساءة إلى صورة السعودية.

من هو زياد العمري

شاب سعودي دخل عالم الشهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي درس التمثلي والإخراج في إحدى الجامعات السعودية وحصل على درجة البكالوريوس هناك قدم شخصية رائد في مسلسل Orem.