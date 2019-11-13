بعد قتله 5 أشخاص.. إلقاء القبض على الفيل "بن لادن" في الهند

تمكنت السطات الهندية من إلقاء القبض على فيل سمي على اسم زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" بعد أن تسبب في قتل خمسة قرويين هنديين.

وقال مسؤولون في هيئة حماية الثروة الحيوانية بأن عملية مطارة الفيل "بن لادن" في الغابة استمرت عدة أسابيع تم خلالها الاستعانة بطائرات مُسيّرة وفيلة مُدجنة في غابة ولاية أسّام في الجزء الشمالي الشرقي من الهند.

وقال مسؤولون في الهيئة لوسائل الإعلام: "بدأنا المحطة الأخيرة من العملية اليوم (الاثنين)، وتم إطلاق أسهم مخدرة من قبل خبراء لتهدئة الفيل الذكر، ويجري العمل الآن على نقل الفيل إلى غابة حيث لا يوجد فيها سكان".

وكان الفيل "بن لادن" قد تسبب في قتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، خلال هياج استمر 24 ساعة في منطقة جولبارا في أكتوبر الماضي.

​

وقال المسؤولون إنهم سيأخذون رعاية الفيل في الحسبان بالإضافة إلى سلامة الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب من مكان نقله.

يذكر أن ما يقرب من 2300 شخص لقوا حتفهم تحت أرجل الفيلة في الهند خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة في يونيو.

لمزيد من اختيار المحرر:

الفيل "بن لادن".. يهاجم القرى الهندية ويقتل 5 أشخاص