فيديو سباحة أطفال سوريين في بركة وسط بيروت يشعل تعليقات عنصرية.. والبلدية تفرغ البركة

جدل كبير أثاره مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع السوشال ميديا المختلفة لأطفال قيل إنهم من سوريا خلال سباحتهم في بركة للزينة وسط بلدية بيروت في العاصمة اللبنانية.

صور الفيديو أحد الأشخاص المعترضين على المنظر، وقام بطرحه على تطبيق تويتر للهجوم على تواجد اللاجئين السوريين في لبنان وما يسببوه من أذى بتصرفاتهم.

ضجة كبيرة في السوشال ميديا بسبب بركة بلدية بيروت

وفور انتشار الفيديو انهالت التعليقات المتضاربة ما بين الهجوم القاسي لتصرف الأطفال ووصفه بـ "المخزي" والسيء، في القابل انتقد عدد كبير ما وصفوه بالتصرف "العنصري" جراء تداول الفيديو والإساءة للإطفال، وعلق هؤلاء أنهم أطفال أرادوا ان يعيشوا حياتهم ببراءة وسط ترصد البعض لتصرفاتهم.

واللافت أن وبعد تداول الفيديو والضجة الكبيرة التي أثيرت حوله، قامت بلدية بيروت بإفراغ البركة من الماء، وهو ما رفضه عدد كبير من رواد السوشال ميديا.

لو في بلد بيحترم تاريخو وشعبو ... ما كان صار هيك مسخرة pic.twitter.com/uNFUm4hoSJ — D® Phil 🗨 (@philabouzeid) April 19, 2023

ردود فعل واسعة حول حادثة بركة بلدية بيروت

تضاربت التعليقات حول الفيديو وردة فعل بلدية بيروت عبر موقع تويتر وجاء في التعليقات: " أفرغت #بلدية_بيروت "بركة المياه" في ساحة #سمير_قصير بعد هذه التغريدة التي وصفت مشهد الأطفال السوريين في الساحة بالفوضى وحرَّضت عليه..معيب ما نراه في بعض الاعلام اللبناني، لا بل بمعظمه.. تقارير وتغريدات ومقابلات أقل ما يقال عنها "عنصرية" تجاه السوريين. أصبحت العنصرية وجهة نظر".

وفي تعليق آخر: "أحيي الأطفال السوريين الذين تغلبوا على بلدية بيروت وجبروهم على تجفيف البركة وجعلها صخرة بلا روح ... ٣ أطفال سوريين اغلقوا بحيرة ببيروت هههههه مابعرف إمت بدكم تصيروا دولة".

وجاء في أحد التعليقات: "ليش ما بيعملوا مسابح لعامة الناس متل البلدان المتحضرة !! فيهم يعملوا حدايق عامة مع مسبح للعموم . مش احسن ما يسرقوا يعملوا شي مفيد للناس . بلدية بيروت

