بعد مصالحة العُلا.. رفع علم قطر في مبنى سفارتها في الرياض

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة رفع العلم القطري في مبنى السفارة القطرية في الرياض، لأول مرة بعد إتمام المصالحة الخليجية والتي باتت تعرف إعلاميًا باسم "العُلا".

ويظهر الفيديو لحظة رفع أربعة قطريين من العاملين بسفارة بلادهم في المملكة للعلم القطري أمام مبنى السفارة.

ويظهر الفيديو لحظة رفع أربعة قطريين من العاملين بسفارة بلادهم في الرياض للعلم القطري أمام مبنى السفارة ويُسمع صوت النشيد الوطني القطري "قسمًا".

وفي 5 يناير 2021، أعلنت دول الخليج عقد مصالحة أنهت الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، بعد يوم على إعادة السعودية فتح الأجواء والحدود مع قطر، تلاها استئناف كامل للعلاقات الدبلوماسية.

ومن أهم بنود اتفاق "العُلا"، التأكيد على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها، والبدء الفوري في إعادة ترميم البيت الخليجي على أسس وقواعد واضحة وصريحة.

ولاحظ مراقبون أن طبيعة العلاقات القطرية مع الدول الأربع شهدت تحسنًا واضحًا في تخفيف حدة الخطاب الإعلامي المتبادل، الذي اتسم بطابع هجومي وأحيانًا عدائي، حتى قبيل الإعلان عن استئناف العلاقات الثنائية بين قطر وكل دولة من الدول الأربع على حدة.

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