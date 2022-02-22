بعد منحه الأردنيات أولوية العمل بالنوادي الليلية .. وزير العمل يتعرض للهجوم ثم الاعتذار

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من اللغط والجدل حول تصريحات صادرة عن وزير العمل الأردني نايف استيتيه تتعلق بقانون العمل والعمال والأولوية الممنوحة للنساء الأردنيات بالحصول على جميع الوظائف بما فيها العمل في البارات والنوادي الليلية.

وفي البداية، نشرت وزارة العمل الأردنية قرارًا يقضي بعدم السماح للوافدات من الجنسية الأجنبية والمتواجدات على الأراضي الأردنية للعمل في منشآت البارات والأندية والملاهي الليلية والديسكو وبأن الأولية للنساء الأردنيات في الحصول على الوظائف.

وفي الوقت الذي كانت تقصد فيه الوزارة بقرارها عدم السماح للوافدات بالحصول على تصريح عمل بعد مكوثهن في الأردن بتأشيرة زيارة أو سياحة، تعرض الوزير استيتيه لهجوم حاد على منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بإقالته وتقديم اعتذار رسمي للشعب الأردني لإهانته لـ"الأردنيات".

ودفع الهجوم الحاد الذي تعرض له الوزي استيتيه للخروج في تصريح يوضح فيه مقصده من القرار الأول، وأهاب بالنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم تحريف القرارات عن أهدافها وغاياتها.

وقال الوزير استيتيه على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد زيود أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة، مؤكدا أن قرار منع إصدار تصريح عمل لأول مرة لبعض الجنسيات التي دخلت السعودية بقصد الزيارة ولغير غايات العمل متخذ منذ سنوات.

وبين الزيود أن قرار الوزارة بخصوص عدم السماح بإصدار تصريح عمل لأول مرة للإناث من الجنسيات الأجنبية المتواجدات داخل الأردن يشمل الإناث اللواتي يتواجدن في الأردن لغير غايات العمل كالزيارة أو السياحة ودخلن الأردن بعد الحصول على تأشيرة زيارة للأردن ومكثن في الأردن لفترة من الزمن ثم يطالبن بالحصول على تصريح عمل وهذا مخالف للإجراءات المطبقة في كل من وزارتي العمل والداخلية.

رد وزير العمل نايف استيتيه على الشائعة الموجهه اليه pic.twitter.com/KKuk2wx86d — Ministry of Investment - Jordan (@JIC_Investment) February 21, 2022

وأشار الزيود إلى أن إجراءات منع إصدار تصاريح العمل لأول مرة للأشخاص الذين دخلوا الأردن بغير قصد العمل أي للزيارة أو السياحة أو العلاج ويسعون للحصول على تصاريح عمل خلال تواجدهم في الأردن يخالف العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تطبقها الوزارة منذ سنوات.