"جريندايزر" يودع سامي كلارك معني شارته الشهيرة

ودعت الساحة الفنية اللبنانية والعربية المغني اللبناني سامي كلارك ، بعد إعلان وفاته في أحد مشافي العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الأحد، 20 فبراير 2022، عن عمر يناهز 74 عامًا.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مقربة من الفنان الراحل أن سبب الوفاة "مشاكل في القلب" كان قد عانى منها في السنوات الأخيرة.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الراحل سامي كلارك مستذكرين إبداعاته الكثيرة التي ستظل في وجدان جمهوره ولن ينساها مهما مر الزمان ومن أبزرها أغنية شارة أفلام الكرتون "جريندايزر" تاركًا وراه ذكرى لن ينساه جيل الثمانينات والتسعينيات.

ويملك هذا الجيل الكثير من الذكريات مع أغنية أفلام الكرتون "جريندايزر" مع الكلمات الحماسية "علي علي بطل فليد ... هيا طر يا جريندايزر" وهي من تأليف الشاعر السوري موفق شيخ الأرض الذي توفي شهر ديسمبر 2021.

وفي رصيد كلارك حوالي 712 أغنية، منها العاطفي والوطني، ولا ننسى مشواره مع أغاني الأطفال وتقديمه لتتر مسلسلات كرتون شهيرة.

ومن أغاني الأطفال الشهيرة أيضًا أغنية "جزيرة الكنز" من المسلسل الكرتوني، كما اشتهر بأغنية "قومي تنرقص يا صبية".

سامي كلارك

سامي كلارك (19 مايو 1948 - 20 فبراير 2022)، هو موسيقي ومُغني ومطرب وموسيقار لبناني، تميز بصوته الأوبرالي، يعتبر واحدًا من أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبية.

حياته

اسمه الحقيقي هو سامي حبيقة، لكنه لقّب نفسه بسامي كلارك تسهيلًا لنطق الاسم باللغات الأجنبية خاصة أنه بدأ الغناء باللغات الأجنبية.

ولد سامي كلارك ونشأ في قرية ضهور الشوير.

نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.

في أواخر الستينات وفي السبعينات من القرن الماضي سخّر خامة صوته الأوبرالية للغناء الغربي الذي أطلقه بقوة إلى سماء النجومية، فأقام لنفسه مكانة بين أقرانه الأجانب تميّز فيها خصوصًا بأغنية "موري موري" باللغة الإنكليزية من ألحان إلياس الرحباني.

غنى كلارك أيضًا بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها.

جريندايزر

مغامرات الفضاء: يوفو - غرندايزر، وهي سلسلة مانغا يابانية من تأليف جو ناغاي، صدرت في أكتوبر عام 1975 حتى مايو 1976، أنتجت إلى أنمي تلفزيوني من قبل استوديو توي أنيميشن، عرض الأنمي في 5 أكتوبر عام 1975 حتى 27 فبراير عام 1977، وتكون من 74 حلقة.

يعد جريندايزر من أشهر المسلسلات الكرتونية في العالم العربي.

تم إنتاج وتسجيل الدبلجة العربية بين عامي 1978 و 1979، وبدأ عرضه في بداية الثمانينيات من القرن العشرين على الشاشات العربية سواء في دول المغرب العربي أو في دول الخليج العربي، عرض المسلسل في 74 حلقة.

المسلسل لم يلاقِ نجاحًا في اليابان مقارنة بالنجاح الهائل الذي حققه في الدول العربية.

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