بعد ڤيلا تل أبيب.. مالك نادي "تشيلسي" ينفي شراء لوحة "الصرخة" بـ120 مليون دولار أمريكي

نفى الملياردير الروسي-الإسرائيلي "رومان أبراموفيتش"، مالك نادى تشيلسى، شرائه لوحة "الصرخة" للفنان النرويجى "إدوارد مونش" بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 120 مليون دولار أمريكي).

وقال المتحدث الرسمي باسم "رومان" لصحيفة "ذا صن" البريطانية بأن التقارير الروسية التي انتشرت مؤخرًا حول شراء "أبراموفيتش" اللوحة الفنية في الوقت الذي التزمت دار Sotheby للمزادات العلنية الصمت ولم تعلق على الموضوع حتى هذه اللحظة.

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وتأتي هذه الإشاعات بعد شراء الملياردير الروسي ڤيلا في مدينة تل أبيب بفلسطين المحتلة بـ 65 مليون دولار أمريكي.

وقالت صحيفة "غلوبز-Globes" الإسرائيلية إن الصفقة عقدت في يناير الماضي، مضيفة أن الفيلا تقع في منطقة منتجع هرسيليا الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة وتلحق بها قطعة أرض بمساحة 0.9 هكتار، أما مساحة المنزل نفسه فبلغت ألفي متر مربع.

نبذة عن لوحة "الصرخة"

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يذكر أن لوحة "الصرخة" هي مجموعة لوحات قام الفنان "إدوارد مونش" برسمها فى الفترة بين عامي 1893 و1910.

وتصوّر اللوحات جسم إنسان وهو يصرخ على خلفية سماء حمراء وهذه اللوحات تعتبر شعارًا للمدرسة التعبيرية، وأحد الأعمال الفنية الشهيرة في القرن العشرين.

وصف النقاد اللوحة بأنها أيقونة الفن الحديث، ورمزًا فنيًا لقلق الإنسان الحديث.

قصة اللوحة

رسم مونك اللوحة بعد تجربة نفسية مر بها وكتبها في مذكراته "كنت أسير في الطريق مع صديقين لي ثم غربت الشمس، فشعرت بمسحة من الكآبة، وفجأة أصبحت السماء حمراء بلون الدم، فتوقفت وانحنيت على سياج بجانب الطريق وقد غلبني إرهاق لا يوصف، ثم نظرت إلى السحب الملتهبة المعلقة مثل دم وسيف فوق جرف البحر الأزرق المائل إلى السواد في المدينة، استمر صديقاي في سيرهما، لكنني توقفت هناك ارتعش من الخوف، ثم سمعت صرخة تتردد في الطبيعة بلا نهاية "حدد الباحثون المكان الذي ظهرت بعض معالمه في اللوحة، وهو خليج أوسلفورد الواقع في أوسلو جنوب شرقيّ النرويج".

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