بعد 14 عام.. تركي آل الشيخ ينتقم لـ"ماتيرادزي".. وينطح زيدان!

‏بالرغم من مرور أكثر من 14 عام على "نطحة زيدان" الشهيرة، خلال نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا، إلا أن الجدل حولها مايزال مستمرًا حتى أن رئيس هيئة الترفيه بالسعودية أراد تقليدها.

بالأمس استقبل آل الشيخ النجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية ومدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" لقطة من لقائه بـ"زيدان" مُستحضرًا فيها نطحة "زيدان" للإيطالي "ماركو ماتيرادزي".

كما نشر آل الشيخ صورًا تظهر زيدان يوقع على قميص نادي ألميريا الذي كان يرتديه أثناء لقائهما.

Too many legends in one room 🔥 pic.twitter.com/L1KL4bUXB7