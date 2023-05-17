البوابة - ما تزال حادثة وفاة الأميرة ديانا تشكل لغزًا محيرًا لدى الكثيرين من متابعي الأحداث الملكية حتى وصل بأحدهم الأمر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من أجل معرفة الجواب الذي يدور في أذهانهم منذ عام 1997 وهو (من قتل الأميرة ديانا؟).

وبعد مرور 26 عامًا على وفاتها، توجه أحد مستخدمي تطبيق تيك توك - TikTok للتواصل الاجتماعي بسؤال يتعلق بالأميرة ديانا وطلب منه الكشف عن هوية الشخص الذي يقف وراء وفاة الأميرة البريطانية وصديقها المصري الأصل عماد الفايد، فجاءته الإجابة الصادمة.

من قتل الأميرة ديانا

واكتفى الذكاء الاصطناعي بالرد على السؤال بـ(عرض 3 صور فقط):

الصورة الأولى كانت لسيدة تشبه الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أما الصورة الثانية فكانت لشخص يشبه إلى حدٍ كبير الملك تشارلز الثالث، والصورة الثالثة كانت لسيارة محطمة في إشارة إلى تلك التي كانت تقل الأميرة ديانا وعماد الفايد.

على الرغم من أن الصور لا تقدم نظرية واضحة، إلا أن صدمة عرض هذه الشخصيات الملكية على الأقل على أنها مسؤولة ظاهريًا عن وفاة والدة الأميرين وليام وهاري كان لها صدى لدى أولئك الذين شاهدوا المنشور.

وتفاعل العديد من مستخدمي تطبيق تيك توك – TikTok مع الصور الثلاث التي عرضها الذكاء الاصطناعي حتى وصل عددهم إلى أكثر من مليون مشاهدة و مشاركته من جميع أنحاء العالم.

وفاة الأميرة ديانا

توفيت ديانا أميرة ويلز السابقة في حادثٍ سيارة مروع في 31 أغسطس 1997 عندما كانت تحاول الهروب من المصورين الذين كانوا يطاردونها لمحاولة التقاط صور لها مع شريكها في ذلك الوقت، عماد الفايد.

وبعد الاحتفال رسميًا بتتويج تشارلز الثالث ملكًا على البلاد، توجه مستخدمو الشبكات الاجتماعية نحو الذكاء الاصطناعي لإعادة تكوين ما كانت ستبدو عليه أميرة ويلز السابقة إذا كانت لا تزال على قيد الحياة.

وفي صورة افتراضية، أظهر محبو الأميرة الراحلة ديانا كيف كانت ستبدو إذا كانت لا تزال على قيد الحياة.

في الصورة التي نشرها المستخدم Raúl Gutiérrez ، يمكنك رؤية ديانا تبلغ من العمر 61 عامًا، وهي ترتدي أحد التيجان الخاصة بالعائلة المالكة، وهو نفس الذي كانت ترتديه في المناسبات التي حضرتها بسبب التزام العائلة المالكة البريطانية.

