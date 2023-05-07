حملت سيف القرابين .. من هي المرأة التي سرقت الأضواء في تتويج تشارلز؟

البوابة - لم يكن الحديث الرئيسي في مراسم التتويج هو عن الملك الجديد ولا عن عودة الأمير هاري إلى لندن، بل كان عن المرأة الحسناء التي حملت سيف القرابين المصنوع من الذهب الخالص والمرصع بالمجوهرات.

وفي الوقت الذي توقع فيه الكثيرون بأن يحصد الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا على اهتمام مراقي مراسم التتويج الملكي، إلى أن السيدة الحسناء التي كانت تحمل "سيف القرابين" هي من لفتت الأنظار أكثر.

وتساءل كثيرون حول العالم عن هوية المرأة التي وقفت إلى جانب عرش الملك تشارلز حاملة بكل ثبات السيف الثقيل قبل أن تمنحه للملك تشارلز بعد تنصيبه ملكًا للبلاد.

وبالبحث، تبين بأن السيدة التي لفتت الأنظار في مراسم التتويج هي النائبة بيني موردونت التي تشغل منصب رئيسة مجلس العموم البريطاني.

وتعد السيدة بيني موردونت أول امرأة تؤدي هذه الوظيفة في التتويج حين حملت سيف القرابين في الموكب عبر كنيسة وستمنستر آبي.

نسرد لكم في هذا التقرير بعض التفاصيل حول حاملة "سيف الدولة" السيدة بيني موردونت.

من هي حاملة سيف القرابين

الاسم كاملًا: بينيلوب ماري موردونت وتُعرف اختصارًا بـ بيني موردونت.

بينيلوب ماري موردونت وتُعرف اختصارًا بـ بيني موردونت. تاريخ الولادة: 4 مارس 1973

4 مارس 1973 العمر: 50 عامًا

50 عامًا الشهرة: سياسية بريطانية من حزب المحافظين

سياسية بريطانية من حزب المحافظين الدراسة: درجة البكالوريوس في الفلسفة

درجة البكالوريوس في الفلسفة المناصب: شغلت العديد من المناصب الرفيعة مثل وزيرة الدولة في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، وزيرة للتنمية الدولية.

مناصب بيني موردونت

في 2017-2019: وزيرة التنمية

في 2010 - الآن: عضو في البرلمان

في 2009 - الآن: عُيّنت وزيرة للدفاع

الحياة الخاصة

تزوجت بيني موردونت مرة واحده من صديق الجامعة بول موراي، لكن زواجهما انتهى في العام التالي. دخلت موردونت علاقة طويلة الأمد مع رجل الأعمال إيان ليون.

هوايات بيني موردونت

علم الفلك

الرسم

الرقص

الموسيقى

فستان بيني موردونت في مراسم التتويج

ارتدت بيني موردونت في مراسم تتويج الملك تشارلز، السبت 6 مايو 2023، فستان كيب - Cape متوسط الطول مطرز حول الياقة بزخرفة السرخس للمجلس الملكي الخاص.

كما ارتدت قبعة مميزة على شكل عصابة الرأس من نفس لون فستانها.

تم تصميم الفستان بواسطة الشركة المسؤولة عن تطريز الزي العسكري للتتويج.

اختارت موردونت حذاءًا مسطحًا مزينًا لتتمكن من حمل السيف الثقيل و زوجًا من الأقراط المصنوعة من اللؤلؤ.

ما هو سيف القربان؟

سيف القرابين هو أحد جواهر التاج البريطاني، وقد صُنع لتتويج الملك جورج الرابع في عام 1821.

يعد سيف القربان رمزًا لحماية الخير ومعاقبة الشر.

صنع السيف من الذهب الخالص وهو مرصع بالجواهر الثقيلة.

في عام 2023، حملت بيني موردونت سيف القربان ومنحته لرئيس أساقفة كانتربري بيدها اليمنى الذي قام بدوره بتقديمه للملك الجديد بيده اليمنى أيضًا.