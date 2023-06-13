بعمر الـ50.. سامي الجابر يحصل على شهادة الماجستير

البوابة - احتفل نجم المنتخب السعودي السابق لكرة القدم سامي الجابر بتخرجه من إحدى الجامعات المرموقة في العاصمة البريطانية لندن.

وشارك الأسطورة السعودي الجابر لقطات من حفل تخرجه من جامعة Sunderland مع متابعيه عبر خاصية الصور في حسابه الرسمي بتطبيق "إنستغرام" والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون شخص.

وعبر الجابر في إحدى اللقطات عن مدى شعوره بالسعادة والفخر بعد حصوله على شهادة الماجستير، سائلًا التوفيق من الله.

وكان الجابر قد تحدث في لقاء سابق عن رغبته في استكمال تعليمه والحصول على درجة الدكتوراه.

وأبدى عدد من متابعي الجابر عن إعجابهم على حرص اللاعب السابق الجابر إكمال مسيرته التعليمية رغم بلوغه الخمسين من عمره خاصة بعدما حقق العديد من الإنجازات في عالم المستديرة.

يُعد الجابر من أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ كرة القدم السعودية إذ سجل 46 هدفًا في 156 مباراة دولية، و 177 هدف مع نادي الهلال.

سامي الجابر

اسمه الكامل: سامي عبد الله محمد الجابر

سامي عبد الله محمد الجابر تاريخ الولادة: مواليد 11 ديسمبر 1972

مواليد 11 ديسمبر 1972 المنتخب السعودي: لاعب هجوم

لاعب هجوم الأندية: مركز هجوم نادي الهلال، وإعارة لمدة خمسة أشهر لنادي ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي.

سامي الجابر وكأس العالم

شارك في أربع بطولات متتالية في كأس العالم، وسجل ثلاث أهداف.

كأس العالم 1994

كأس العالم 1998

كأس العالم 2002

كأس العالم 2006

كما شارك مع المنتخب السعودي الذي فاز بكأس آسيا عام 1996

لعب 163 مباراة دولية ويأتي في المرتبة الثانية بعدد الظهور الدولي بعد محمد الدعيع في تاريخ بلاده، ثم انتقل إلى عالم التدريب من خلال أوكسير الفرنسي ثم عمل مدربًا ومديرًا فنيًا لنادي الهلال، ثم انتقل إلى قطر مشرفًا فنيًا عامًا على كرة القدم، والمتحدث الرسمي لنادي العربي.