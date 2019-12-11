بعمر الـ9 سنوات.. طفل ياباني يدخل التاريخ بعد اجتياز اختبار الرياضيات الجامعي

أعلن "معهد شهادات الرياضيات" في اليابان عن نجاح طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام في اجتياز امتحان مناسب لمستوى طلبة الجامعات في مادة الرياضيات.

وذكر المعهد بأن الطالب "شوجو أندو"، من مقاطعة هيوجو في غرب اليابان، يدرس من أجل خوض هذا الامتحان منذ عامين ويعتزم استخدام مهاراته الرياضية من أجل تحسين المجتمع.

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ونجح النابغة "شوغو أندو" في اجتياز اختبار "كيو-Kyu" الذي عقد شهر أكتوبر الماضي محققًا المركز الأول على مستوى البلاد.

وأشار المعهد بأن الطفل يرغب في استخدام مهاراته لمكافحة تغير المناخ.

ونقل المعهد عن الصبي قوله: "أريد استخدام معرفتي في الرياضيات والمساهمة في المجتمع من خلال البحث، مثل وقف ظاهرة الاحتباس الحراري".

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ويتألف اختبار"كيو-Kyu" من 14 مستوى، يبدأ من مرحلة ما قبل المدرسة وصولًا الى الكلية، حيث يخضع له كل عام نحو 350 ألف طالب.

ويعد هذا الاختبار أساسيًا بالنسبة لنظام المدارس الذي يتميز بشدة التنافس في اليابان.

ومع ذلك، فقد تراجعت اليابان من المركز الخامس إلى السادس، في تصنيف الدول حسب قدرات تلاميذ مدارسها في مادة الرياضيات، بحسب أحدث بيانات صادرة عن برنامج تقييم الطلاب الدولي.

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