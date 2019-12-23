بعيونه الواسعة ويدين صغيريتن.. عشاق "الطفل يودا" يطالبون "آبل" بتحويله الى "إيموجي"

منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها (الطفل يودا) في أولى حلقات مسلسل (حرب النجوم: الماندلوري) شهر نوفمبر الماضي حتى حظي بشعبية كبيرة بشكله اللطيف الذي استمال مشاعر عشاق مسلسل الخيال العلمي "حرب النجوم – Star Wars".

وكشف موقع "ميديكال دايلي" أن السر وراء الشعبية الكبيرة التي يحظى بها (الطفل يودا) لعدة أسباب منها أنه يملك آذانًا شبيهة بجناح "اكس" وعينان كبيرتان بحجم الصحن فيهما مزيج من البراءة وقلة الحيلة ويدان صغيرتان فيهما ثلاث أصابع، وهي سمات تجعل أي شخص يسر ويذوب قلبه بسبب روعة هذا المخلوق الفضائي الصغير.

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ووفقًا للعلم، فقد تم تصميمه بتلك الطريقة حتى يستميل عواطفنا، فنحن مبرمجون على أن تنتابنا تلك المشاعر عند رؤية (الطفل يودا) وعلى أن نعتبره لطيفًا.

ووصل الأمر الآن الى أن محبي تلك الشخصية اللطيفة قد بدأوا حملة على الإنترنت من أجل أن تحوله شركة "أبل" إلى رمز تعبيري "إيموجي".

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وقد وقع على العريضة حتى الآن أكثر من 12 ألف شخص، بما يتخطى الهدف الأصلي البالغ 2500 توقيع.

ووفقاً لمجلة "تايم" الأمريكية، تدعو العريضة التي تم رفعها المستخدم "ترافيس برامبل" إلى إضافة (الطفل يودا) إلى مجموعة "الإيموجي"، لكي يتاح للناس الاستفادة من مجموعة المشاعر القادر على إظهارها الطفل الظريف، البالغ من العمر 50 عامًا.

كتب برامبل: "سرق قلوبنا والآن أريده أن يسرق لوحة المفاتيح الخاصة بنا"، موضحًا: "تشارك صديقتك صورة لمولودها الجديد؟ فترد عليها بـ"ايموجي" لطيف للطفل يودا، تٌظهر لها بأن طفلها الصغير هو لطيف أكثر من قدرة الكلمات على التعبير. ثم تشعر بأنك مريض فتبعث والدتك برسالة، "هل تريد بعض الحساء؟"، ترد عليها بـ"ايموجي" للطفل يودا تُظهر لها أن عطشك للحساء لا يروى".

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فيما أوضح "دانييل بلومشتاين"، الأستاذ في قسم البيئة والبيولوجيا التطورية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أن شركات الإنتاج (يعرفون ما يفعلونه) حيث أن هذه السمات تؤثر في الناس. مضيفا أن عبارة "أوه، أليس لطيفًا" هي ما نقوله عادة عندما نرى الطفل يودا، أو عندما نرى جروًا، أو حتى عندما نرى طفلًا لأي كائن غريب آخر، لكننا بالمقابل قد لا ينتابنا نفس الشعور عندما نرى كائنًا بالغًا".

ولذلك، في المرة القادمة التي تشاهد فيها هذا المخلوق الفضائي الصغير الأخضر والمحبوب، إعلم أنه قد خاطب غريزة الأمومة لديك حتى وإن كنت رجلًا.

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