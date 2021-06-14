بغمزة نارية.. مطلق السلطان يعلن عودته بعد اختفاء دام عامًا كاملًا

سيطر اسم نجم "سناب شات" السعودي مطلق السلطان على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان عودته الى الأضواء مجددًا منهيًا فترة اختفاء دامت عامًا كاملًا.

وأطلّ مطلق السلطان على جمهوره عبر مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الـ10 ثواني ونشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

Hi guys I miss you did you miss me? ❤️ pic.twitter.com/XyHzBZvPGi — مطلق السلطان (@mutlaq_alsultan) June 13, 2021

وأرفق مطلق السلطان الفيديو بعبارة: "اشتقت لكم، ماذا عنكم؟" لينهي بذلك حالة الغموض التي فرضت نفسها على واقعة اختفاءه منذ شهر يونيو الماضي.

وتفاعل متابعو مطلق السلطان مع عودته مجددًا الى مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات عبروا عن سعادتهم باتخاذه هذا القرار.

كما تسائل قسم من متابعيه عن السبب الذي دفعه للاختفاء طوال هذه الفترة في الوقت الذي التزم مطلق السلطان الصمت حتى هذه اللحظة عن السبب الحقيقي.

ورجح قسم من المغردين بأن سبب اختفاء مطلق يعود لأسباب صحية وظروف عائلية، فيما زعم القسم الآخر بأن مطلق السلطان كان في السجن على خلفية الجدل الذي أثاره حين سخر من الكويت والشعب الكويتي.

وخلال فترة اختفاءه، أطلق متابعوه وسم "#مطلق" الذين تعاطفوا معه وتساءلوا عن سبب اختفائه، منهم حساب يحمل اسم "الظلال"، كتب أن اختفاء مطلق سلطان منذ 4 أشهر، يحمل بعض "الرعب النفسي"، وأنه حتى الآن لا أحد يعرف مكانه لا أدمن صفحته ولا مديرة أعماله ولا أصدقائه.

وأضاف: "ناس كتير أكيد مش عارفين أن مطلق هو شاب سعودي بيقال أحيانا أنه سوري، وأوقات تانيه كويتي، بس والده كتب تويتة أفصح فيها عن أصولهم اللي بتثبت ان مطلق سعودي الأصل، وهو واحد من مشاهير السوشال ميديا، ليه فيديوهات كتير كوميدية متابعيه تجاوزوا الملايين علي تويتر وانستجرام وسناب بسبب خفة دمه اللي جذبت الأنظار ليه".

وتابع حساب "الظلال": "دايمًا مشاهير السوشال ميديا بيبقى تحت سبوت الأضواء في كل مكان بيرحوه، وده بيسبب لهم خنقة طول الوقت، وارد جدًا أغلبنا بيوصل لمرحلة طاقته فيها بتختفي وبدل ما يتعافى ويساعد نفسه على التغلب على الطاقة السلبية بيبعد وبينعزل، والعزلة مش دايما سهلة على الناس الضعيفة دي بتخلق كوارث، وأظن اللي بيأكد النظرية ديه حالات الانتحار اللي في كوريا والهند بين مشاهير معروفين".

من هو مطلق السلطان

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درس "التسويق" في الولايات المتحدة الأمريكية، عرفه الشارع السعودي بعد نشره فيديوهات عبر تطبيق "ميوزكلي" (تيك توك سابقًا) يقوم فيها بتقليد الحركات المصرية الشعبية.

كانت بدايات مطلق في عالم السوشال ميديا عام 2015 حين بدأ بتقديم فيديوهات كوميدية يستخدم فيها تقنية الـ"ليبسينغ" أي تحريك الشفاه على الصوت الأصلي، وبعدها انتقل الى تقليد الشخصيات الكوميدية المعروفة.