بغمزة نارية.. مطلق السلطان يعلن عودته بعد اختفاء دام عامًا كاملًا

سيطر اسم نجم "سناب شات" السعودي مطلق السلطان على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان عودته الى الأضواء مجددًا منهيًا فترة اختفاء دامت عامًا كاملًا.

وأطلّ مطلق السلطان على جمهوره عبر مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الـ10 ثواني ونشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

Hi guys I miss you did you miss me? ❤️ pic.twitter.com/XyHzBZvPGi