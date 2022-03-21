بـ هودي قطنية ولحية مهلمة .. هل تعمد ماكرون تقليد الرئيس الأوكراني؟

لطالما عُرف الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بأناقته الجذابة منذ أن تقلد منصبه وبدأ بالظهور بشكلٍ رسمي في المحافل الدولية، لكن على ما يبدو أن الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم ألقت بظلالها على مظهره الخارجي.

وقبل أيام، تداولت وكالات الأنباء العالمية صورًا للرئيس "ماكرون" ظهر فيها بشكل لم يعتد عليه الشعب الفرنسي والعالم، حين تخلى عن البلدة الرسمية واعتمد "هودي" قطنية وبنطال جينز مع بشعرٍ غير مُرتب مع لحية مُهملة.

وقد وثق هذه الصور حساب المصورة الرسمية للرئيس الفرنسي Soazig de la Moissonnière، والتي تظهر لقطات عدة لماكرون وهو يعمل في إطار حملته لانتخابات الرئاسة الفرنسية



وذكر متداولو صور "ماكرون" أنهم بالكاد تعرفوا عليه بعد أن اعتادوا رؤيته ببدلة رسمية أنيقة وربطة عنق فاخرة خلال ظهوره في الغرفة الذهبية بقصر الإليزيه في العاصمة باريس.

وقد استطاع المتابعون توضيح الرمز "CPA 10" الذي يظهر على قميص الرئيس، والذي يشير إلى الكوماندوس المظلي الجوي الفرنسي رقم 10، وهي وحدة من القوات الخاصة في سلاح الجو.

كما علق البعض على الصور بأن الرئيس الفرنسي قد نام ساعات قليلة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية حيث تأثّرت حركة جفنه العلويّ وأحيطت عيناه بالهالات السوداء.

فيما اعتبر عدد من المعلقين بأن "ماكرون" تأثر بالمظهر الذي بدا عليه الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" والذي قضى الأسابيع الثلاثة الماضية مرتديًا سترات وقمصان بلون كاكي بسيط وهو ينسق دفاعات بلاده.

واتهم آخرون "ماكرون" بتعمد الظهور بهذا الشكل كنوع من "الحيلة التسوقية" والتخلص من شعبية "زيلينسكي" ومحاولة الظهور بمظهر أكثر تأثرًا بالأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم.

ومع احتدام الحرب وتزايد الإعجاب العام بالرئيس الأوكراني، لا تتفاجأ إذا رأيت رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" يخاطب مجلس العموم مرتديًا سترة وسراويل جينز.