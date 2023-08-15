بـ20 ذراعًا.. العثور على مخلوق غريب في المحيط الجنوبي المتجمد

البوابة - في أعماق مياه المحيط القريبة من القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، قام فريق من العلماء الجريئين برحلة بحثية على متن سفينة متخصصة ونجحوا في اكتشاف العديد من المخلوقات المذهلة.

داخل المياه المظلمة شديدة السواد، واجه الخبراء مخلوقًا يبدو أنه يتحدى الخيال، فقد كان أشبه بوحوش البحر وله 20 ذراعًا وجسمًا يشبه إلى حدٍ ما فاكهة الفراولة وأطلقوا عليها اسم (نجوم ريش القطب الجنوبي).

وركزت هذه البعثة العلمية على هدفٍ محدد ألا وهو السعي وراء المخلوقات البحرية المراوغة أو التي تمتلك قدرة خارقة على الاختفاء وينتمون إلى جنس Promachocrinus، والتي تُعرف باسم (نجوم ريش القطب الجنوبي).

وخلال الرحلة الاستكشافية الأخيرة، نجح الخبار في العثور على 8 نجوم ريشة ذات شكل جسم مميز واكتشفوا نوعًا جديدًا، باسم Promachocrinus fragarius، أو نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي.

وقالت الدراسة إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي لها 20 ذراعًا متفرعة من جسمها المركزي "الشبيه بالفراولة".

وتراوح لون المخلوق العجيب من "الأرجواني" إلى "الأحمر الداكن"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الحجم الكلي لها.

أما بالنسبة للشكل، فجاءت على هيئة حبة من الفراولة أقرب إلى الشكل الهندسي (المثلث)، فهي عريضة من الأعلى ورفيعة من الطرف السفلي.

تم العثور على هذه المخلوقات البحرية الغربية تسكن أعماق تتراوح من 65 قدمًا إلى 6500 قدمًا.

نجوم ريش القطب الجنوبي

تشترك نجوم ريش القطب الجنوبي في بعض السمات مع اللافقاريات الأخرى مثل نجم البحر وخيار البحر، إلا أن نجوم الريش تميز نفسها من خلال حجمها الكبير ووجودها الأثيري إلى حد ما أثناء الحركة.