بالفيديو: حيوانات تصـرخ بشكل مرعب في غابات برقش الأردنية

البوابة - حالة من الهلع والرعب أثارها مقطع فيديو نشره أحد النشطاء في الأردن يرصد أصواتًا مرعبة تخرج من غابات برقش الواقعة شمالي العاصمة الأردنية عمان وتقع ضمن سلسلة جبال عجلون الشهيرة.

ويُسمع في مقطع الفيديو، الذي صوّره الناشط أحمد الشريدة ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، صدور أصوتًا مرعبة من ناحية الغابة الواقعة في لواء الكورة، والتي يحيط بها عددًا من المنازل المأهولة بالسكان.

ورجح الناشط الشريدة بأن السبب وراء هذه الأصوات غير المألوفة هو شعور الحيوانات المفترسة داخلها بالعطش الشديد تزامنًا مع موجة الحر التي ضربت الأردن ومناطق بلاد الشام منذ السبت الماضي.

وقام الشريدة بتسجيل أصوات الحيوانات المختلفة أبرزها الوشق البري السوري، والتي يمكنكم الاستماع لها من خلال مقطع الفيديو المدرج أعلاه.

روّاد منصات التواصل الاجتماعي استقبلوا المشهد غير المألوف بانقسام شديد، بين من أبدى تخوفه من مقطع الفيديو ورأوا بأنه نذير شؤمٍ على الأردن، فيما دعا آخرون إلى توفير المياه للحيوانات في الغابة من خلال إنشاء برك مائية كبيرة في الغابة.

في المقابل، ذكر عدد من المعلقين على مقطع الفيديو بأن المشهد اعتيادي وأن الأصوات التي تصدرها الحيوانات في الغابة أمرٌ دائم الحدوث خاصة عند غروب الشمس.

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من توقيت تصوير مقطع الفيديو.