بفارق 12 ساعة.. زوجان إماراتيان يفارقان الحياة في نفس اليوم بعد أن أمضيا 6 عقود معًا

توفي رجل إماراتي يبلغ من العمر 107 أعوام، بعد نحو 12 ساعة ونصف من وفاة زوجته البالغة من العمر 90 عامًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن الزوجين غازي علي غايز والشيخة سليمان الحبش، توفيا في نفس اليوم، الإثنين، بعد أن أمضيا أكثر من 60 عامًا من حياتهما سويًا.

وقد تم دفنهما بجانب بعضهما البعض، صباح الثلاثاء.

ولدى الزوجان إبنتان وإبن، وتبلغ الإبنة الكبرى 65 عامًا تقريبًا، فيما يبلغ نجلهما 60 عامًا.

وكشفت عائلتهما بأن الزوج عام 1913 في وادي غليلة على بعد 40 كم شمال مدينة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، بينما ولدت زوجته في العام 1930.

وقال حفيد الزوجين محمد علي الشحي أن جده كان يعاني من الشيخوخة وعدة أمراض أخرى، لذا لم يتم إخباره بوفاة زوجته فاصدمة كنت كبيرة على الأسرة لكنهم فوجئوا بوفاته بعده بـ12 ساعة.

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