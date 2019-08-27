بمشاركة 900 شاب وفتاة.. المكسيك تدخل "غينيس" بأكبر رقصة فلكلورية في العالم

قدم حوالي 900 شخص وصلة رقص شعبية على أنغام موسيقى "المارياتشي / mariachi" التقليدية في مدينة جوادالاخارا المكسيكية لتسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة "غينيس" لأكبر رقصة فلكلورية في العالم.

ولم تتمكن درجات الحرارة المرتفعة من تهدئة حماس الراقصين من الرجال والنساء، الذين أطلوا يوم السبت الماضي في أزياء تقليدية مميّزة بألوان زاهية لكسر الرقم القياسي السابق الذي سُجل في مدينة غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو المكسيكية عام 2011 بمشاركة 457 مشاركًا.

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وارتدت النساء في هذه المناسبة فساتين متعددة الألوان، في حين اختار الرجال أزياء "تشارو" التقليدية التي تعود إلى القرن الـ16 والمؤلفة من قبّعة كبيرة وملابس مطرّزة.

وقال رئيس غرفة التجارة في غوادالاخارا والمنظم للحدث "كزافييه أوريندان" للصحفيين الذين سارعوا لتغطية هذا الحدث الإستثنائي: "هذا السجل الجديد يوضح أن تقاليدنا مستمرة في الانتشار بين الشباب".

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في حين قال "كارلوس تابيا" موفد موسوعة "غينيس" إنه "تمّ التركيز على جانبين في غاية الأهمية: أولا أن يكون كلّ المشاركين قد رقصوا بلا توقّف لمدّة 5 دقائق على الأقل ودون الخروج من الساحة".

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وأضاف "ثانيًا أن تكون خطواتهم متناسقة، وأخذنا أيضا في الحسبان الأزياء المختارة".

وقالت المشاركة كارلا جايياردو "24 عامًا": "إنه لأمر مذهل أن نرى الثقافة المكسيكية تتجلّى في هذه الرقصة بأبهى حللها".

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