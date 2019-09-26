بمناسبة مرور 60 عامًا على اطلاقها.. فرنسا تصك عملة بشخصية "أستريكس" الكرتونية

أعلنت مؤسسة عملة باريس بأنها ستصدر قطعة نقدية من فئة 2 يورو تحمل صورة شخصية "أستريكس" الشهيرة.

ويأتي هذا القرار بمناسبة مرور 60 عامًا على صدور هذه القصص المُصوّرة.

وتحمل القطعة النقدية صورة جانبية لـ"أستريكس" مع خوذته المُجنحة الشهيرة المُزينة بأوراق الغار.

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وأشارت المؤسسة الى أنها قامت بصك 310 آلاف عملة تحمل صورة شخصية "استريكس".

ويتزامن إصدار العملات الجديدة مع صدور ألبوم جديد لمغامرات "أستريكس" في أكتوبر المقبل.

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وتعتبر "مغامرات أستريكس" والتي تُنشر بالعربية تحت اسم "أستريكس بطل الأبطال" هي سلسلة من الكتب المصورة الفرنسية للكاتب "رينيه غوسيني" ورسومات "ألبرت أديرزو" (الذي قام أيضًا بتولى منصب كتابة السلسلة بعد وفاة غوسيني في عام 1977).

وظهرت السلسلة للمرة الأولى باللغة الفرنسية في مجلة بايلوت في 29 تشرين الأول 1959، وبحلول عام 2009، تم نشر 34 كتاب من الكتب المصورة لهذه السلسلة.

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وتمت أول ترجمة عربية لقصص "أستريكس" في مجلة بساط الريح اللبنانية أواخر السبعينات في طبعتها الرابعة، على غرار سلسلة غوسني السابقة أومبا التي قدمت بالعربية في الطبعة الأولى لبساط الريح.

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