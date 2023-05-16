بمواصفاتٍ نادرة.. ساعة من رولكس تحقق رقمًا قياسيًا

البوابة - بيعت ساعة رياضية نادرة من نوع رولكس ميلجوس - Rolex Milgauss بمواصفاتٍ استثنائية مقاومة للصدأ مقابل 2.5 مليون دولار أمريكي في مزاد أقيم في سويسرا يوم السبت الماضي.

ووفقًا لـ"بلومبرج"، فإن ساعة رولكس ميلجوس - Rolex Milgauss النادرة صُنعت في عام 1958 وأطلق عليها اسم "القمة - The Pinnacle" وكانت مصممة لمقاومة المجال المغناطيسي.

وأشار مصدر مطلع لـ "بلومبرج"، أن سعر هذه الساعة تضاعف من 1.1 مليون دولار أمريكي إلى 2.5 مليون دولار أمريكي بسبب حرب مزايدة بين أحد هواة جمع التحف في الولايات المتحدة ورولكس.

ساعة من رولكس تحقق رقمًا قياسيًا

ورجح المصدر بأن المشتري الفائز هو من علامة رولكس نفسها، فقد اعتاد صانعو الساعات أن يشتروا نسخًا من منتجاتهم لأغراض تاريخية، لكن لم يتم الكشف عن هويته.

وذكرت علامة رولكس أن الساعة المُباعة كانت واحدة من أغلى ساعات اليد، التي بيعت في مزادات للساعات.

يذكر أن العلامة التجارية السويسرية أوقفت في وقت سابق من العام الحالي إنتاج ساعات ميلجوس -Milgauss ، المعروفة لدى الكثيرين باسم "العالم المجنون" من Rolex بفضل تصميمه المغناطيسي المقاوم للتداخل.

ويجري تصميم ساعات ميلجوس - Milgauss بالتشاور مع كبار علماء الفيزياء النووية في العالم في Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire، أو CERN، في سويسرا.

وتتم حماية حركة الساعة الميكانيكية، التي قد تنفجر عادةً بواسطة المجالات المغناطيسية المحيطة، بمعدات المختبر عالية الطاقة، بواسطة قفص خاص داخل علبة الساعة.

