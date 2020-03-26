"بوتين" يدخل الى قلب عنبر المصابين بـ"كورونا".. ويعترف: "الوضع أسوأ مما يبدو"

توجه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الى أحد مستشفيات العاصمة موسكو حيث يرقد المئات على سرير الشفاء جراء إصابتهم بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأظهر الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام الحكومية مساعدة "بوتين" في ارتداء البدلة الصفراء الواقية من قِبل الأطباء في مستشفى "كوموناركا" للأمراض المعدية، والتي تم تخصيصه لعلاج حالات فيروسات "كورونا" حيث يوجد حاليًا أكثر من 400 مريض يتلقون العلاج هناك.

وجاء التصوير، الذي وصفه التلفزيون الرسمي بأنه "عفوي"، في الوقت الذي اعترفت فيه السلطات الروسية لأول مرة بأن العدد الحقيقي لحالات فيروس "كورونا" في روسيا أعلى من الرقم المُعلن عنه.

وفي اجتماع مُتلفز، ثال عمدة موسكو "سيرجي سوبيانين" لـ"بوتين" أن "الوضع الخطير يتكشف في روسيا وبأن العدد الرسمي لـ 495 حالة لم يعد يقدم الصورة الحقيقية.

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يذكر أن الأرقام الرسمية لمصابي "كورونا" في روسيا غريبة وغير منطقية، إذ سجلت البلاد حالات أقل بكثير من الدول الكبرى الأخرى، وحتى نهاية الأسبوع الماضي كان المجموع الرسمي أقل من 200.

وأعلنت روسيا التي تشترك في حدود مع الصين، عن 495 إصابة بالفيروس مقابل حالة وفاة واحدة، وصرح "بوتين" سابقًا بأن الوضع تحت السيطرة، لكن بعض الأطباء شككوا في البيانات الرسمية.

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وطالب "بوتين" بإدخال إجراءات الحجر الصحي في جميع المدن الروسية الكبرى، والتي من شأنها أن تخبر كبار السن بالبقاء في منازلهم.

كما أعلن "بوتين" أمس الأربعاء، إرجاء التصويت على التعديلات الدستورية بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأعلن "بوتين" في خطاب تلفزيوني عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، تشمل إجراءات للمساعدة في استقرار الوضع الاقتصادي.

كما طالب "بوتين" الحكومة بإعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب لمدة ستة أشهر.