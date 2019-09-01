بوليفيون يشاركون في إخماد حرائق غابات أمازون.. والرئيس يتوه بين الأشجار

شارك عشرات المواطنين في بوليفيا يتقدمهم الرئيس "إيفو موراليس" الجهود الشعبية في إخماد النيران المُندلعة في الجزء البوليفي من غابات الأمازون.

وبينما كان الرئيس "موراليس" يعمل جاهدًا على إطفاء الحرائق المندلعة منذ أسابيع، ضل طريقه في قرية كابيو مويرتو الواقعة في منطقة سان إنياسيو دي فيلاسكو شرقي البلاد.

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وروى الرئيس للصحفيين تفاصيل الحادثة: "لقد واجهتنا مغامرة صغيرة الليلة الماضية.. فقد تهنا مدة ساعة تقريبًا لكن بفضل الجنود تمكنا من إيجاد طريق العودة".

كما بثت قناة "أونو" التلفزيونية لقطة فيديو مُقتضبة ظهر فيها الرئيس "موراليس" وهو يسأل مرافقيه مرارًا "أين أنتم؟ أين أنتم؟".

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وكانت الحرائق قد بلغت في منطقة سان إنياسيو دي فيلاسكو في شرقي بوليفيا قد بلغت 342 حريقًا، أي ضعف ما كانت عليه الحرائق في اليوم السابق، في حين ازدادت كثافة الحرائق في غابات منطقتي شيكيتانيا وبانتانال في بوليفيا في أغسطس الماضي، حيث أتت على نحو 1.2 مليون هكتار منذ مايو الماضي.

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كما تسببت حرائق الغابات في بوليفيا، في تفحم عشرات الحيوانات داخل الغابات، والتهمت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

وأعلنت حكومة بوليفيا تسيير طائرة عملاقة تعرف باسم "الصهريج الجوي"، للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات.

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